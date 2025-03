Beautiful, anticipazioni dal 17 al 22 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da lunedì 17 a sabato 22 marzo 2025

Eric desidera realizzare un’ultima collezione come suo lascito, e R.J. (Joshua Hoffman) si dimostra entusiasta nel collaborare con il nonno, traendo ispirazione da lui e mostrando fedeltà alla sua visione creativa. Tuttavia, Ridge ritiene che sia giunto il momento per il padre di ritirarsi e godersi il meritato riposo. Nel frattempo, Thomas (Matthew Atkinson) e Hope (Annika Noelle) discutono di idee innovative per il marchio “Hope for the Future”, ma vengono interrotti da Douglas (Joseph Samiri), che esprime il suo desiderio di vedere la sua famiglia riunita e sogna che Hope e Thomas finalmente stiano insieme.

Katie (Heather Tom), responsabile della comunicazione, è contrariata per non essere stata coinvolta nella pianificazione della prossima sfilata della Forrester Creations, che vedrà una competizione tra le collezioni di alta moda di Eric e Ridge. Mentre Donna sostiene che Eric sia una leggenda nel mondo della moda, Brooke le ricorda che Ridge, oltre ad essere uno stilista acclamato, è anche il leader dell’azienda. Le tensioni tra tradizione e innovazione si riflettono nei rapporti familiari e professionali. Ridge riconosce il talento di R.J., ma vuole comunque dimostrare il proprio valore attraverso la competizione, sottolineando il conflitto generazionale e il significato dell’eredità creativa.

Finn (Tanner Novlan) riceve la visita della madre adottiva, Li (Naomi Matsuda), furiosa per la scarcerazione di Sheila (Kimberlin Brown). Li è preoccupata per il fatto che Finn abbia permesso a Sheila di avvicinarlo, mettendo in crisi il suo matrimonio e il rapporto con i figli. Lo esorta a trovare un modo definitivo per troncare il legame con la madre biologica, altrimenti non riuscirà mai a riconquistare Steffy (Jacqueline MacInnes Wood). Nel frattempo, Douglas insiste con Hope affinché perdoni Thomas e gli conceda una possibilità, sostenendo che suo padre è davvero cambiato. Thomas, pur colpito dalla fiducia del figlio, non vuole fare pressioni su Hope, ricordandogli che la madre sta già affrontando il difficile divorzio da Liam (Scott Clifton).

Intanto, Deacon e Sheila si ritrovano faccia a faccia, lottando contro l’attrazione reciproca. Deacon confessa le sue paure, temendo che la loro relazione possa compromettere il suo legame con Hope se venisse alla luce. Sheila comprende il suo timore e paragona il loro rapporto alla sua disperata voglia di essere accettata da Finn. Proprio in quel momento, qualcuno bussa alla porta.

Li cerca di infondere determinazione in Finn, ricordandogli la forza e la dedizione che aveva da studente e indicandogli la strada per eliminare definitivamente Sheila dalla sua vita. Finn sembra finalmente deciso a riconquistare Steffy e la sua famiglia. Nel frattempo, Douglas, ispirato da una frase del padre, orchestra un piano per far riavvicinare Hope e Thomas: fingendosi l’uno e l’altra, scrive dei messaggi per invitarli a una cena romantica. Quando i due si ritrovano, capiscono subito il desiderio del figlio e, divertiti, apprezzano il suo impegno nel cercare di riunire la famiglia.

Sheila, più determinata che mai, si nasconde nel bagno quando Hope bussa alla porta di Deacon per una visita improvvisa. Deacon, temendo di essere scoperto, decide di chiudere la relazione con Sheila per proteggere il suo rapporto con la figlia. Pur soffrendo, Sheila trova nuova motivazione: ascoltando la conversazione tra Deacon e Hope, si convince che anche lei possa costruire un legame con Finn e suo nipote Hayes.

Finn rassicura Li di aver capito la gravità della situazione con Sheila e promette di tenerla lontana dalla sua vita per poter riconquistare Steffy e i bambini. Inoltre, si scusa con Li per aver chiamato Sheila “mamma”, ribadendo che considera lei la sua vera madre. Li, però, non può fare a meno di ricordare il dolore che ha provato nello scoprire che Finn non era stato semplicemente adottato, ma era il frutto di una relazione clandestina tra suo marito Jack e Sheila.

Nel frattempo, Douglas organizza una cena romantica a sorpresa per Hope e Thomas, sperando di favorire il loro avvicinamento e vedere finalmente realizzato il suo sogno di una famiglia unita. Thomas ribadisce il suo amore per Hope, ma lei, pur essendo lusingata, afferma di non essere ancora pronta per una relazione e di non voler fare piani per il futuro.

Sheila e Deacon si preparano a dirsi addio, ma mentre si trova a "Il Giardino", Sheila ascolta una conversazione tra Deacon e il giudice Evan Scott (Michael Corbett), scoprendo che è stato proprio Deacon, grazie alla sua amicizia con il giudice, a suggerire il cavillo legale che ha permesso la sua scarcerazione. Questo dettaglio evidenzia la complessità del rapporto tra loro: Deacon crede nella possibilità di redenzione di Sheila, ma il giudice lo avverte che fidarsi di lei potrebbe essere un errore fatale.