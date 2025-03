Beautiful: Eric sta molto male, ma vuole andare avanti! | Anticipazioni puntate italiane

Le attuali puntate italiane di Beautiful in onda su Canale 5 ci stanno mostrando un Eric Forrester (John McCook) particolarmente orgoglioso nel voler sfidare Ridge (Thorsten Kaye) all’ultimo vestito: lui, che ha fatto la storia della Forrester Creations, non vuole sentirsi “da buttare” e ci tiene a realizzare almeno un’ultima collezione, aiutato dal fido nipote R.J. (Joshua Hoffman).

Come avrete notato, questa sorta di ossessione di Eric a non essere percepito come “sorpassato” non viene molto capita dai suoi familiari, che lo vorrebbero sereno e in pensione. E presto anche la sua compagna Donna (Jennifer Gareis) inizierà a preoccuparsi per lo sforzo che lui sta facendo nel competere col figlio…

I Forrester hanno ragione a essere in ansia per il loro patriarca? Anche se non tutti loro immaginano cosa ci sia dietro, la verità è che fanno benissimo! La storia infatti sta per prendere una piega decisamente più drammatica rispetto a una semplice competizione aziendale…

Eh sì: più passeranno i giorni e più vedremo Eric alle prese con problemi fisici quali tremori e debolezza nelle mani, di cui solo Donna e R.J. saranno al corrente. Insomma, le sue condizioni peggioreranno velocemente e il nostro protagonista in men che non si dica non sarà più in grado neanche di tenere in mano una matita o suonare il piano!

Ma non solo: durante la prima settimana di aprile, Eric sarà visitato da un medico, il dottor Colby (Justin A. Davis), che sin da subito nutrirà gravi sospetti sulla salute del capofamiglia. Sarà l'inizio di una storyline che ci farà compagnia per diverso tempo e che a un certo punto farà temere per la vita dello stilista, il quale sembrerà essere arrivato al capolinea. Ma sarà davvero così?