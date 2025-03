Beautiful: Hope quasi schiaffeggia Brooke! | Anticipazioni puntate americane

Nelle puntate americane di Beautiful, un acceso confronto rischia di cambiare per sempre il rapporto tra Brooke Logan e sua figlia Hope. Quest’ultima, come abbiamo già iniziato a notare negli episodi in onda in Italia, sta attraversando un periodo di forte trasformazione, anche se, stando alle sue stesse parole, la giovane donna ha solo deciso di essere se stessa e di non avere più timore di essere giudicata, accusata di essere troppo simile a sua madre o immobilizzata dal desiderio di dover piacere a tutti.

La nuova Hope (o, appunto, la vera Hope) è dunque più aggressiva, più sfrontata e anche sessualmente più disinibita. Questo cammino, tuttavia, l’ha forse spinta troppo oltre: coloro che seguono le nostre anticipazioni dagli USA, infatti, sanno che la giovane Logan ha provato ad assumere il controllo della Forrester Creations, ma il suo amante ed alleato, Carter Walton, ha alla fine riportato l’azienda nelle mani dei suoi legittimi proprietari.

La relazione tra Hope e Carter, però, sembra destinata a non sopravvivere al gesto dell’uomo, che Hope ha vissuto come un vero e proprio tradimento. Tra l’altro, se l’avvocato aveva richiesto che, in cambio del suo pentimento, la Hope For The Future non venisse cancellata, Steffy Forrester ha stabilito l’impossibilità di continuare ad avere Hope in azienda, mettendola alla porta e offrendo a Brooke e Carter una scelta: contestare la decisione e dunque subire la stessa sorte di Hope, oppure restare badando bene a non contraddire la sua mossa vista la precaria posizione in cui il loro “colpo di stato” li ha condotti.

Poiché né la madre né Carter se se la sono sentita di difendere Hope, quest’ultima li ha accusati di averla pugnalata alle spalle, lasciandola unico capro espiatorio per un piano che Carter per primo le aveva proposto e facendola passare come la tentatrice che ha deviato la sua stazza morale.

Carter ha provato ad esprimere le proprie ragioni a Hope, assicurandole che col tempo avrebbe convinto i Forrester a rivedere la loro decisione, ma la Logan lo ha accusato di aver scelto loro invece che lei. Insomma, Hope ritiene che lei sarebbe dovuta essere la priorità di Carter contro tutto e tutti, e non è disposta a credere al suo amore o alla sua totale dedizione.

Quella con Carter, però, potrebbe non essere l’unica rottura di Hope. Anche con mamma Brooke si è arrivati ad un punto di ebollizione, specie perché, quando i Forrester sono tornati a riavere il controllo della loro casa di moda, la Logan senior ha provato a riappacificarsi con Ridge: in fondo la situazione si è risolta a loro vantaggio e lei aveva deciso di accettare la carica di amministratore delegato solo per convincere Carter a riconsegnare l’azienda.

Il tentativo di seduzione di Brooke, però, non ha avuto il risultato sperato: Ridge ritiene che la situazione tra loro sia totalmente compromessa e, per quanto la ami, ha preso un impegno con Taylor Hayes, che vuole rispettare. E proprio sulle ceneri del suo rapporto con Ridge, Brooke si è ritrovata a sfogare la sua furia su Hope.

Il confronto è avvenuto in un episodio speciale, tutto al femminile, con cui Beautiful ha voluto celebrare il mese di marzo, dedicato alla donna: la puntata in questione è stata il primo caso di un episodio di una serie recitato da sole donne in cui una di loro, Heather Tom (Katie Logan), ha ricoperto il ruolo di interprete, regista e sceneggiatrice.

Da qualche anno l’attrice si dedica al lavoro dietro le quinte sia in impegni al di fuori di Beautiful e sia per la soap stessa: sono diversi ormai gli episodi in cui ha fatto da regista e, più recentemente, è entrata anche nel team di sceneggiatori, come il collega Lawrence St.Victor (Carter Walton). Stavolta il suo impegno è stato triplo visto che ha dovuto sia scrivere che dirigere il suo stesso personaggio. Così la Tom ha dichiarato:

“Quando Brad Bell mi ha proposto di realizzare un episodio speciale per le donne, ho subito proposto che si concentrasse sul rapporto madri e figlie, la relazione forse più intima e complessa per una donna. Non volevo fosse un episodio “stand alone” (ovvero distaccato dalla narrazione), ma che fosse ben inserito nelle attuali vicende. Ci sono stati tre momenti diversi, tutti dedicati al rapporto tra una madre e figlia, in contrasto tra loro. Infatti, se da una parte la mia Katie si commuove con la sorella Donna nel ricordare la madre Beth ormai morta, dall’altra abbiamo Steffy e Taylor che, euforiche, celebrano un felice momento nelle loro vite, mentre ancora da un’altra ci sono Hope e Brooke, che invece si trovano ai ferri corti“.

Brooke e Hope, dunque, si sono accusate a vicenda: se la figlia ha rinfacciato alla madre di averla messa da parte come sempre per avere un uomo, Brooke ritiene di aver sempre protetto Hope, ma di non riconoscere più la persona che è diventata.

In un acceso confronto, la Logan senior ha di fatto messo alla porta la figlia, le cui azioni l’hanno portata ad essere uno sconosciuta per lei. Sentendosi cacciata dalla proprietà della madre, in un eccesso di rabbia Hope ha provato ad avventarsi su di lei per uno schiaffo, impedito dall’intervento di Katie, che si è frapposta tra la sorella e la nipote. Tuttavia, prima che la figlia varcasse la porta, Brooke l’ha richiamata, concludendo lo scontro con un abbraccio carico di lacrime e di dolore!

La ferita tra le due, comunque, potrebbe non essere facile da risanare. Le nuove anticipazioni americane, infatti, descrivono Hope ancora in conflitto di fronte al tradimento della madre e di Carter. Seguici su Instagram.