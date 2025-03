Il paradiso delle signore: Adelaide rischia grosso? Deve operarsi e… | Anticipazioni

A Il paradiso delle signore, a causa della richiesta di Umberto Guarnieri (Roberto Farnesi) e soprattuto del giuramento di Ippocrate unito al segreto professionale, Enrico (Thomas Santu) ha dovuto mantenere estremo riserbo sulla salute di Adelaide (Vanessa Gravina).

Questo però ha portato a conseguenze negative per la storia tra il medico e la figlia di Umberto (Gloria Radulescu). Marta, infatti, non riuscirà a perdonare Enrico per averle tenuto nascosta la malattia della zia e il loro rapporto sarà in crisi.

Trame Il paradiso delle signore: la Contessa è molto combattuta sul da farsi

Nel frattempo, la Contessa – una volta tornata a casa – si sottoporrà alla visita medica del dottor Brancaccio e la giovane Guarnieri racconterà ai familiari la verità su di lui, rischiando anche di metterlo ulteriormente in pericolo. Ma, una volta fatta la diagnosi, ci sarà un’importante decisione da prendere: la Contessa rischia grosso?

Ebbene sì, sulla testa di Adelaide pende una spada di Damocle: per guarire dovrà sottoporsi a un intervento molto rischioso! Umberto non vorrà che la cognata si sottoponga all’operazione; per contro, la donna sarà combattuta sulla scelta da prendere e chiederà maggiore chiarezza a Enrico. Quale sarà il responso del medico? Seguici su Instagram.