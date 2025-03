La fiction GLORIA tornerà su Rai 1? Le parole di Massimo Ghini

A più di un anno dalla sua conclusione, Massimo Ghini ha rilasciato una dichiarazione secondo la quale Gloria, la miniserie Rai con protagonista Sabrina Ferilli, avrà una seconda stagione.

Nel febbraio 2024, il pubblico era rimasto con il fiato sospeso a causa di un finale aperto, che aveva lasciato la trama in sospeso e generato un forte senso di insoddisfazione. Durante la sua recente partecipazione al programma La volta buona, Ghini ha annunciato il ritorno della serie, sottolineando con ironia come anche lui fosse spesso fermato per strada da fan desiderosi di conoscere il destino della protagonista.

“Io e Sabrina Ferilli continuiamo a lavorare insieme,” ha dichiarato l’attore. “Gloria proseguirà, non sappiamo ancora quando andrà in onda, ma la serie tornerà su Rai 1″.

Diretta da Fausto Brizzi, “Gloria” narra la vicenda di Gloria Grandi, una celebre attrice del cinema italiano che, dopo una carriera di successo, si ritrova imprigionata nel mondo della serialità televisiva. Convinta di meritare ruoli di prestigio sul grande schermo, decide di abbandonare la televisione per inseguire il suo sogno. Tuttavia, la realtà si rivela ben diversa: trascorsi cinque anni, l’industria cinematografica non l’ha riaccolta e l’unico impiego che riesce a ottenere consiste in ruoli marginali in spot pubblicitari. Disperata, Gloria accetta il piano del suo agente, interpretato dallo stesso Ghini, che sfrutta un errore medico per ideare una strategia tanto audace quanto eticamente discutibile: far credere al pubblico che l’attrice sia affetta da una grave malattia, con l’obiettivo di riportarla sotto i riflettori.

La prima puntata di “Gloria” ha esordito con oltre quattro milioni di telespettatori, registrando uno share del 22,7%. Tuttavia, gli ascolti hanno subito un calo con la seconda puntata, per poi stabilizzarsi con la terza e ultima a 3,2 milioni di spettatori e uno share del 17,4%. Nonostante ciò, la fiction è riuscita a imporsi nella fascia della prima serata, confermandosi vincente sulla concorrenza.

Al momento, la Rai non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito alla seconda stagione, ma le dichiarazioni di Massimo Ghini hanno riacceso l'entusiasmo dei fan, che ora attendono con impazienza di scoprire quale sarà il destino della protagonista. Riuscirà Gloria a ottenere il riscatto che desidera o il suo inganno finirà per travolgerla? Per scoprirlo, non ci resta che attendere ulteriori dettagli. Ma una cosa è certa: per i suoi protagonisti, Gloria sta per tornare.