La promessa, anticipazioni 22, 23 e 24 marzo: Curro e Manuel tornano a casa

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 22, domenica 23 e lunedì 24 marzo 2025

Curro fa ritorno dalla guerra insieme a Manuel, portando grande gioia a tutta la famiglia. Anche la servitù accoglie con entusiasmo la notizia, che viene comunicata da Ricardo, testimone del loro rientro. Nel frattempo, Vera accetta il desiderio di cambiamento di Santos, ma solo a livello di amicizia, senza alcun coinvolgimento sentimentale.

Jana e María Fernández si rifugiano nella grotta con Pía, aspettando che la situazione con Gregorio si calmi. María Antonia si presenta a Lorenzo come vittima degli impulsi del Marchese, mentre Ricardo inizia a nutrire sospetti su Virtudes dopo averla sorpresa a mentire. Intanto, Martina vive un vero incubo nel manicomio, dove è sottoposta a trattamenti brutali che progressivamente minano la sua forza di volontà.

Dopo una notte d’amore con Adriano, Catalina gli chiede di essere meno formale con lei. L’inaspettato arrivo di Manuel all’hangar la sorprende, poiché non era a conoscenza del suo ritorno dalla guerra. Nel frattempo, Curro affronta Cruz, chiedendole il motivo della sua ostilità nei suoi confronti. Scopre poi che Martina è stata ricoverata in segreto in un sanatorio e, cercando di capire il perché, si sente rispondere da Ayala che il motivo è il suo tentativo di avvelenarlo con la cicuta. Margarita nutre dei dubbi sulla vicenda, ma accetta la decisione come un modo per evitare a Martina una denuncia e il carcere.

Petra si accorge dell’assenza di Jana e María e, infuriata, decide di indagare. Nel frattempo, María Antonia e Cruz brindano al ritorno di Manuel. Salvador riesce a raccogliere solo 178 pesetas e 28 centesimi per dimostrare ai suoceri di Virtudes che la donna ha i mezzi per mantenere il piccolo Adolfo, ma la cifra è solo la metà di quella necessaria. Candela, però, non si arrende.

Il medico, ancora convinto della colpevolezza di Martina, firma l'ordine per somministrarle un trattamento sedativo. Intanto, Petra svela a Santos che Vera è sempre stata innamorata di Lope, facendogli così scoprire l'inganno. Curro e Manuel, finalmente tornati a casa, ricevono un caloroso benvenuto da tutti, compresa la servitù. Determinata a scoprire la verità, Petra affronta i maggiordomi per capire dove si trovino realmente Jana e María, visto che la loro presunta occupazione presso i duchi si è rivelata una bugia…