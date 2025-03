La promessa, anticipazioni 5 marzo: Jana aiuta Pia a fingere la propria morte

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 5 marzo 2025

Don Romulo usa un metodo drastico per impedire a Lope di cacciarsi nuovamente nei guai. Nel frattempo, Jana si reca nella grotta dove Pia si nasconde, aiutandola a fingere la propria morte per ingannare Gregorio. Virtudes e Simona fanno pace, e la giovane trova il coraggio di riprendersi suo figlio. Margarita affronta Maria per confermare l’interesse di sua figlia per il veleno utilizzato da donna Pia per inscenare il suicidio. Insieme, perquisiscono la stanza di Martina e trovano una prova che potrebbe collegarla all’avvelenamento del conte de Ayala.

Intanto, al fronte, Manuel, Curro e José Juan danno il loro ultimo saluto a Paco prima di riprendere la marcia. Curro, dopo aver finalmente scritto una lettera a Martina per dichiararle il suo amore, cambia idea e la strappa. Adriano ringrazia Catalina per la sua generosità, avendo potuto saldare il debito con la banca grazie alla vendita della collana. Infine, nonostante l'opposizione di Alonso, Maria Antonia riesce a rimanere al palazzo…