La Promessa anticipazioni: addio Virtudes!

Non sarà soltanto Maria Antonia (Elia Galera) ad uscire di scena nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. I telespettatori dovranno infatti dire addio anche a Virtudes (Laura Lafuente), la fragile figlia di Simona Martinez (Carmen Flores Sandoval). Fortunatamente, la storyline con protagonista la sguattera si rivolgerà nel migliore dei modi…

La Promessa, news: Virtudes e la sparizione dei suoceri

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in precedenza, la trama arriverà ad una svolta quando Virtudes apprenderà con immenso dolore che i suoceri hanno lasciato la loro vecchia casa, portando con sé il piccolo Adolfito. A quel punto, dato che nessuno dei vicini saprà dove sono andati gli anziani, Virtudes temerà di avere perso per sempre la possibilità di riottenere il figlio.

Ciò non corrisponderà però alla realtà: un giorno, all’improvviso, la suocera si presenterà a La Promessa e racconterà a Virtudes e a Simona che lei e il marito sono stati sfrattati dalla loro casa a causa di alcuni affitti non pagati. La donna comunicherà quindi alle due interlocutrici che sono stati costretti a ritornare nel loro paese d’origine e svelerà loro che non possono più prendersi cura di Adolfo in quanto indebitati fino al collo.

La Promessa, trame: Simona risolve il problema di Virtudes e Adolfo

Dopo tale discorso, la suocera dirà dunque a Virtudes che ormai si fida di lei e, certa del fatto che non cadrà più nei suoi errori passati, le darà il permesso di riavere tutto per sé Adolfito. Proposta che, ovviamente, riempirà di gioia il cuore dell’inserviente, che però dovrà affrontare un nuovo problema.

Dato che non disporrà di una casa, Virtudes cercherà di far leva sul lato “materno” di Petra Arcos (Marga Martinez) per convincerla a tenere nascosto, per qualche giorno, Adolfito negli alloggi della servitù. La governante non darà però il suo consenso, limitandosi a favorire un incontro tra Virtudes e la marchesa Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per parlarle della questione. Soluzione che non piacerà affatto a Simona, la quale ricorrerà ad un “piano b”.

La Promessa, spoiler: addio, Virtudes!

Simona chiederà con successo alla suocera se Virtudes possa trasferirsi nel loro paese d’origine, aiutandoli a sbrigare tutte le loro faccende, affinché stia vicina ad Adolfito. Escamotage che piacerà parecchio all’anziana donna, dato che così non starà lontana dal nipotino. Insomma, Simona rinuncerà ad avere accanto a sé la figlia per consentirle di stare nuovamente con Adolfo.

Una risoluzione della storia che porterà all’uscita di scena di Virtudes, che potrà finalmente riabbracciare il figlioletto e si congederà da tutta la servitù de La Promessa. Un addio pieno di speranza, con un piccolo dono: i colleghi decideranno infatti di regalare a Virtudes la cospicua somma di denaro data loro da Maria Antonia prima della partenza.

E per due personaggi che andranno via, Maria Antonia e Virtudes, altri due saranno destinati ad arrivare nelle vicende della soap. E uno di questi sarà un volto già conosciuto nelle vicende ambientate nella lussuosa tenuta…