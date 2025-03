La Promessa anticipazioni: la partenza di Maria Antonia

Tempo di addii, o forse di arrivederci, nelle puntate italiane de La Promessa. Nel corso dei prossimi episodi della telenovela iberica, Maria Antonia (Elia Galera) lascerà la tenuta. Ovviamente, non lo farà di sua iniziativa. A “caldeggiare” fortemente la sua decisione sarà Cruz Ezquerdo (Eva Martin) per un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Cruz chiede a Maria Antonia di andare via

Tutto partirà quando Alonso de Lujan (Manuel Regueiro) si sentirà sempre più minacciato dalle avance di Maria Antonia. Preso dalla paura che quest’ultima possa parlare a Cruz dei baci che si sono scambiati in precedenza, Alonso agirà dunque d’astuzia e, nel corso di un dialogo, farà presente alla consorte che non è più necessario che l’ospite si trattenga alla tenuta. E per convincerla farà leva sul fatto che ormai il figlio Manuel (Arturo Sancho) è tornato sano e salvo dalla guerra.

Senza sospettare nulla, Cruz appoggerà il discorso di Alonso e dirà a Maria Antonia che è libera di andare via. Inizialmente la Marchesa deciderà di organizzarle una festa d’addio, che poi sospenderà all’improvviso. In più di una circostanza, l’ospite cercherà di opporsi alla “richiesta” di Cruz ma quest’ultima non vorrà sentire ragioni.

La Promessa, trame: la rivelazione di Lorenzo scuote Cruz

Ma nella vicenda metterà presto lo zampino pure Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano): l’uomo rivelerà a Cruz che Alonso ha insistito tanto per mandare via Maria Antonia perché sta cercando di nasconderle che l’ha tradita proprio con lei. Parole alle quali la Ezquerdo cercherà di non dare nessuna attendibilità, salvo poi osservare con attenzione ogni mossa dei due e intuire che c’è una certa tensione ogni volta che sono nella stessa stanza.

In ogni caso, contrariamente a qualsiasi tipo di pronostico, Cruz si comporterà sempre in maniera impeccabile con Maria Antonia. Pur lanciando ogni tanto delle stoccate sia alla donna e sia al marito, la Ezquerdo agirà in sottrazione e sceglierà di tutelare la sua amicizia, soprattutto perché sarà davvero riconoscente a Maria Antonia per tutte le volte che le è stata vicino e ha messo da parte i suoi problemi per darle il giusto conforto. E così farà fino al giorno previsto per la partenza della confidente…

La Promessa, spoiler: la partenza di Maria Antonia

In quel giorno, Cruz si renderà però protagonista di un gesto inequivocabile. Per congedarsi da lei, la Ezquerdo regalerà a Maria Antonia un prestigioso collier che, in passato, le aveva donato Alonso. Dato che aveva sempre apprezzato l’oggetto, il marchese capirà subito che la moglie ha voluto ferirlo con quella donazione e si confiderà proprio con Manuel a riguardo.

Un mistero che diventerà sempre più fitto quando Cruz scoppierà a piangere, in maniera disperata, quando si congederà da Maria Antonia, che così lascerà La Promessa. Momenti che faranno da preludio ad una crisi tra i marchesi di Lujan? Occhio perché la storyline continuerà a riservare diverse sorprese… Seguici su Instagram.