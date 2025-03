La Promessa anticipazioni: Ayala chiede perdono a Martina!

Come deciderà di muoversi il conte di Ignacio de Ayala (Miquel Garcia Borda) quando sfumerà anche il tentativo di rinchiudere Martina de Lujan (Amparo Piñero) in un convento per avere campo libero al suo matrimonio con Margarita (Cristina Fernandez)? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa, dato che l’uomo si troverà costretto a chiedere perdono alla ragazza…

La Promessa, news: Curro salva Martina!

La vicenda arriverà ad una vera e propria svolta nel momento in cui Curro de la Mata (Xavi Lock) tornerà dalla guerra. Poco dopo, l’ormai ex soldato apprenderà che Martina è stata chiusa in un istituto psichiatrico per volere di Ayala. Ovviamente, il giovane non crederà nemmeno per un secondo che la Lujan abbia tentato di uccidere il conte facendogli ingerire della cicuta.

Dato che Margarita avrà preferito far ricoverare la figlia in manicomio, per evitarle una denuncia da parte di Ayala con l’accusa di tentato omicidio, Curro deciderà di fare di testa sua. E, senza pensarci due volte, aiuterà Martina a fuggire dalla clinica. Qualche giorno dopo, De La Mata rivelerà quindi a tutti i parenti del suo coinvolgimento nella fuga della Lujan. E sottolineerà che la riporterà a La Promessa soltanto quando Ayala desisterà dal suo intento di denunciarla.

La Promessa, trame: la nuova trappola di Ayala

A quel punto, dato che vorrà ad ogni costo sposare Margarita per entrare in possesso del 25% de La Promessa, Ayala fingerà di essere disposto a dare una nuova opportunità a Martina e dirà a Curro che può farla ritornare a casa perché non intende più fargliela pagare per il suo tentato omicidio. Parole che si riveleranno una vera e propria trappola: appena se la ritroverà di fronte, il conte esigerà che Martina prenda i voti e si rinchiuda in un convento.

Senza mostrare un minimo di empatia per Margarita, Ayala sosterrà che non può vivere sotto lo stesso tetto della persona che ha tentato di assassinarlo. Ed andrà dritto nel suo proposito anche quando, nonostante il suo invito, Martina darà la sua benedizione al matrimonio con Margarita, promettendogli che non causerà più problemi nella loro relazione. Tuttavia, Ignacio dovrà comunque sospendere il suo piano, rinunciando all’ingresso al convento della “nemica”, quando anche Alonso (Manuel Regueiro) – oltre a Curro – entrerà in protezione della nipote.

La Promessa, spoiler: Ayala chiede perdono a Martina

Questo sarà però l’inizio di un nuovo problema da risolvere per Ayala. Dato che vorrà ad ogni costo dimostrare la sua innocenza nell’avvelenamento del conte, Martina farà presente alla zia Cruz Ezquerdo (Eva Martin) che il potenziale assassino potrebbe ancora trovarsi a La Promessa. La ragazza vorrà dunque scoprire chi ha tentato di incastrarla mettendo la bottiglia di cicuta tra le sue cose.

Indagini che Ayala vorrà bloccare sul nascere, dato che Petra Arcos (Marga Martinez) starà prendendo in considerazione l’idea che l’uomo si sia avvelenato da solo pur di accusare Martina del crimine. E così pur di evitare altri tipi di interferenze, dato che Margarita starà cominciando a mostrare dei dubbi sulle loro nozze, Ignacio sceglierà di chiedere perdono a Martina nel bel mezzo di una cena.

E, per giunta, dirà di aver chiesto un secondo parere medico sul suo malore. Escamotage con il quale farà sapere che, a detta di un altro medico, il suo malessere non è stato per forza causato dalla cicuta. Parole che getteranno dei nuovi dubbi sul conte, anche perché non giustificheranno il ritrovamento della bottiglia di veleno nella stanza di Martina… Seguici su Instagram.