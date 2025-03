La Promessa anticipazioni: Curro fa una confessione a Matilde, ecco quale

Confessione amara in arrivo per Curro de la Mata (Xavi Lock) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa. Con l’arrivo nella tenuta di Matilde (Victoria Lago), il giovane barone dovrà infatti ripercorrere quanto è successo nella Guerra in Europa, dove ha combattuto con Manuel de Lujan (Arturo Garcia Sancho).

La Promessa, news: ecco chi è Matilde

Tutto partirà quando si presenterà alla tenuta Matilde, la fidanzata di Paco (Ivan Montes), il commilitone che è deceduto in guerra. Decisa a scoprire cosa sia davvero successo all’uomo che amava e che avrebbe dovuto sposare, Matilde si infiltrerà a La Promessa con la falsa identità di Julia e stringerà fin da subito un rapporto d’amicizia con Martina de Lujan (Amparo Pinero).

Non a caso, dopo essersi garantita ospitalità a tempo indeterminato nella residenza offrendosi volontaria per restaurare un vecchio quadro di Alonso (Manuel Regueiro), Matilde cercherà di avvicinarsi a Curro e non farà altro che rivolgergli delle domande sulla guerra. Aspetto che, col trascorrere delle giornate, scatenerà l’ira di De La Mata, il quale affronterà la sconosciuta a muso duro dicendole in malo modo di cambiare argomento. Almeno finché “Julia” non deciderà di rivelargli chi è in realtà…

La Promessa, trame: Curro scopre chi è davvero “Julia”

Nel bel mezzo di un teso confronto, “Julia” chiederà a Curro se davvero non l’abbia mai vista prima. Alla risposta negativa del ragazzo, sempre più confuso circa il suo discorso, l’ospite deciderà quindi rivelargli che è Matilde, la fidanzata del defunto Paco e dunque cognata di Josè Juan (Jorge Pobes).

A quel punto, Curro ricorderà che, qualche giorno prima di morire, Paco gli aveva mostrato una foto della sua Matilde e unirà tutti i tasselli del puzzle.

Costernata dal dolore, Matilde sosterrà dunque che ha bisogno di fargli delle domande per capire com’è davvero morto il suo fidanzato, lasciandogli intendere che Josè Juan ha addossato su di lui la colpa della triste faccenda. Un chiarimento che Curro cercherà di rimandare, anche se dovrà prima o poi fare i conti con l’insistenza di Matilde…

La Promessa, spoiler: Curro fa una confessione a Matilde

Una sera, quando Matilde sosterrà che non gli sembra l’uomo cattivo che José Juan le ha descritto, Curro deciderà di fare ammenda e sosterrà che, in realtà, il cognato non le ha raccontato una bugia perché Paco è morto davvero a causa di una sua imprudenza.

Dopo avergli dato un sonoro ceffone sul volto, Matilde sceglierà dunque di ascoltare la versione di De La Mata. E quest’ultimo gli racconterà di aver esposto Paco, José Juan, se stesso e Manuel al pericolo quando si è addormentato, nel bel mezzo di una missione, nel suo turno di ronda.

Visibilmente pentito, Curro ricostruirà quindi il momento esatto della morte di Paco e lo sparo che gli è costato la vita. Al tempo stesso avrà modo però di confessare a Matilde le parole d’amore che l’amico le ha rivolto prima di esalare il suo ultimo respiro…

Questo sarà il primo passaggio complicato di una storyline che terrà banco per diverse settimane a La Promessa, dato che Matilde sarà arrivata lì, forzata da José Juan, per un motivo ben preciso. E, inconsapevole di tutto quanto, Curro continuerà a mantenere segreta a Martina la vera identità dell’ultima arrivata… Seguici su Instagram.