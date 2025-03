La promessa, anticipazioni dal 16 al 22 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 16 a sabato 22 marzo 2025

Petra confida a Gregorio i suoi sospetti sulla presunta morte di Pia e, insieme, decidono di indagare per scoprire se l’ex governante sia ancora in vita. Nel frattempo, Vera rivela a Lope che Santos è l’unico a conoscere una verità sul suo passato, motivo per cui la tiene sotto scacco. Lope la esorta a ribellarsi prima che sia troppo tardi.

Juana fornisce a Martina carta e penna, permettendole di scrivere una lettera a Curro. Per farla recapitare, Martina le consegna il braccialetto che le ha regalato Curro, con cui Juana tenterà di corrompere il guardiano all’uscita del sanatorio. Intanto, Petra accusa Ayala di aver orchestrato una messinscena per allontanare Martina e poter sposare Margarita, ma lui nega tutto. Lorenzo provoca Alonso sulla sua amicizia con María Antonia, ma Alonso preferisce non esporsi e gli chiede di smetterla.

Petra, davanti all’intera servitù, si scusa per i suoi continui scontri con don Ricardo. Poi dice a Cruz di non avere alcuna informazione sulle cause dell’avvelenamento di Ayala. Virtudes, intanto, confida a Simona di aver scoperto che Petra sa della sua intenzione di lasciare La Promessa e ora teme di essere mandata via. Simona la rassicura: la servitù raccoglierà le 550 pesetas necessarie per permetterle di riavere suo figlio Adolfo.

Nel frattempo, Rómulo avverte Santos che, se continuerà a creare problemi, sarà costretto a mandarlo via. Ricardo, invece, propone a Santos di ricominciare da zero per evitare ulteriori tensioni tra loro. Alonso cerca informazioni sul bombardamento nei boschi francesi, nella zona in cui si trovano Curro e Manuel. Adriano, invece, vuole aiutare Catalina a riprendere la gestione della produzione di marmellate.

Gregorio comunica a Petra di aver scoperto che nella tomba di Pia non c’è nessuno e che sospetta che la donna sia ancora viva e nascosta nei dintorni. María, vedendo Gregorio, corre subito a riferirlo a Jana. Nel frattempo, Vera confessa a Lope di essere innamorata di lui e di essere pronta ad affrontare Santos, baciandolo per suggellare la sua decisione.

Martina riesce a difendersi dall’aggressione della sua compagna di stanza, Juana, ma la notizia dell’incidente arriva a La Promessa e preoccupa tutti. Don Rómulo informa Alonso del ritorno di Gregorio e, insieme, prendono una decisione drastica per permettere a Jana di portare provviste a Pia senza destare sospetti. Così, viene stabilito che Jana trascorrerà del tempo con María Fernández nella grotta, fingendo di lavorare per un amico del Marchese.

Nel frattempo, Catalina e Adriano si avvicinano sempre di più, fino a lasciarsi trasportare dalla passione durante una cena romantica. Anche Vera decide di dare a Santos una possibilità di cambiare, ma solo per un rapporto di amicizia e niente di più.

Virtudes mente a don Ricardo dicendogli che andrà a Luján per parlare con Padre Fermín, ma il maggiordomo, ascoltando una conversazione tra le cuoche, capisce che la ragazza non è stata sincera. Poco dopo, la famiglia de Luján riceve una visita inaspettata: Curro torna dalla guerra accompagnato da Manuel, per la gioia di tutti. Anche la servitù accoglie la notizia con entusiasmo, grazie al racconto di Ricardo, testimone del ritorno dei due giovani.

Jana e María Fernández incontrano Pia nella grotta, dove rimarranno per un po’ in attesa che la situazione con Gregorio si calmi. Nel frattempo, María Antonia si presenta a Lorenzo come vittima degli impulsi del Marchese. Ricardo, sempre più sospettoso, comincia a dubitare di Virtudes dopo averla sorpresa a mentire.

Intanto, Martina vive un vero e proprio calvario nel manicomio, dove subisce trattamenti brutali che, giorno dopo giorno, minano la sua volontà. Dopo aver passato una notte d’amore con Adriano, Catalina gli chiede di essere meno formale con lei.

Nel frattempo, Manuel arriva all'hangar, sorprendendo Catalina, che non era stata informata del suo ritorno dalla guerra. Curro, invece, ha un confronto con Cruz, chiedendole il motivo della sua ostilità nei suoi confronti.