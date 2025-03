La promessa, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 30 marzo a sabato 5 aprile 2025

Catalina si presenta alla cena di bentornato di Manuel accompagnata da Adriano, che appare chiaramente a disagio in un ambiente tanto raffinato. Cruz non perde occasione per metterlo in imbarazzo, facendogli notare che l’abito che indossa apparteneva a Pelayo.

Nel frattempo, Lope, Simona e Candela decidono di raccogliere il denaro necessario per aiutare Virtudes riprendendo la produzione e la vendita delle marmellate che un tempo realizzavano con Catalina. Tuttavia, quando Virtudes comprende che ciò potrebbe creare un conflitto con il capitano, decide di abbandonare il progetto.

Jana e María restano accanto a Pía, preoccupate per la sua salute, mentre la donna è terrorizzata all’idea di dover rimanere nuovamente da sola nella grotta. Manuel, intanto, chiede a Salvador di coprire l’assenza di Curro senza fornirgli alcuna spiegazione.

Margarita incarica Rómulo di indagare sull’invito ricevuto dalla duchessa de Carril per la merenda. Santos, che si era occupato degli inviti, sostiene che nella lista di Margarita ci fossero cinque nomi invece di quattro.

Nel salotto de La Promessa, la tensione cresce quando i nobili vengono informati della fuga di Martina dal sanatorio. Tutti si interrogano su dove possa essere andata, mentre la servitù condivide la stessa preoccupazione. L’unico a non provare compassione è Santos, che insinua che Martina non sia mentalmente stabile.

Nel frattempo, Petra confida a Vera che è stato proprio Santos a occuparsi degli inviti della merenda, permettendole di capire che è lui il responsabile della convocazione di sua madre.

Cruz decide di organizzare un concerto per celebrare il ritorno di Manuel e salutare degnamente María Antonia, che sta per lasciare La Promessa. Nel frattempo, il progetto delle marmellate continua e ottiene persino il supporto di Rómulo, che si schiera con la servitù contro Ricardo, più scettico sulla questione.

Adriano e Catalina sembrano essersi lasciati alle spalle il disagio della cena di bentornato e lei chiede a Simona di prepararle una cena speciale da gustare con Adriano nell’hangar.

Vera è confusa dal comportamento distante di Lope, che le spiega di temere che le loro differenze sociali possano portarli, un giorno, a un inevitabile allontanamento. Lui, infatti, teme che lei possa umiliarlo per essere solo un cuoco, mentre lei è una nobile. Vera gli giura amore eterno, ma Lope preferisce prendersi del tempo per riflettere.

Nel frattempo, le condizioni di Pía peggiorano e la donna teme di morire sola nella grotta. Curro, intanto, rifiuta di rivelare il nascondiglio di Martina fino a quando il conte de Ayala non gli garantirà che non la denuncerà né la costringerà a tornare al sanatorio.

La duchessa de Carril si presenta a palazzo con una scusa, nel tentativo di convincere Vera a tornare a casa, ma la ragazza è irremovibile e le chiede di dimenticarla.

Manuel affronta Cruz e la avverte che, se non chiederà scusa a Catalina, rischierà di compromettere anche il loro rapporto.

Vera, furiosa, accusa Santos di aver mandato l’invito a sua madre per la merenda, ma lui nega tutto.

Lorenzo informa Lope che lui e le cuoche non potranno più occuparsi delle marmellate a causa delle lamentele ricevute dall’esercito.

Candela, invece, racconta a Simona e Lope di aver saputo dell’arrivo di un nuovo parroco in paese e propone di candidare Virtudes per aiutarlo.

Cruz decide infine di recarsi nell’hangar per scusarsi con Catalina, definendo il suo comportamento con la stampa un semplice “malinteso” e chiedendole di tornare a vivere a palazzo. Catalina accetta la proposta.

Adriano, però, prende una decisione inaspettata: pone fine alla sua relazione con Catalina, lasciandola in lacrime tra le braccia di suo fratello.

Nel frattempo, Vera si confida finalmente con Lope e i due si riavvicinano.

Jana e María, pur con il cuore pesante, sono costrette a tornare a La Promessa, lasciando Pía sola nella grotta.

Virtudes si reca a trovare il figlio, ma al suo ritorno porta con sé una notizia sconvolgente: i suoceri e il bambino sono scomparsi.

Dopo aver parlato con Curro e Margarita, il conte de Ayala decide di non costringere Martina a tornare al sanatorio né di mandarla in prigione. Tuttavia, quando Martina torna alla tenuta, il conte prende una decisione del tutto inaspettata.

Nel frattempo, Petra affronta Santos, accusandolo apertamente di aver inviato l’invito alla duchessa de Carril e presentandogli le prove della sua colpevolezza.

Cruz, ancora di pessimo umore dopo essersi scusata con Catalina, si sfoga con chiunque le capiti a tiro e decide improvvisamente di annullare il concerto che aveva tanto desiderato organizzare. Ma Lorenzo è pronto a darle una notizia che renderà la sua giornata ancora più difficile… Seguici su Instagram.