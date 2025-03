La promessa, anticipazioni dal 9 al 15 marzo 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate La promessa da domenica 9 a sabato 15 marzo 2025

Margarita e Cruz cercano di convincere Ayala a non denunciare Martina alla Guardia Civile. Entrambe lo minacciano. Nel frattempo Catalina, convinta dell’innocenza della cugina, cerca le prove che potrebbero scagionarla: prima ricostruisce con lei i fatti accaduti il giorno dell’avvelenamento, poi chiede aiuto a Maria, Candela e Simona. Santos sospetta che tra Lope e la fidanzata Vera ci sia qualcosa, soprattutto dopo aver origliato una loro tenera conversazione. Virtudes annuncia ai membri della servitù di volersi riprendere il figlio Adolfo, cercando di tenere all’oscuro Petra che però viene a saperlo da Santos. Jana raggiunge Pia nella grotta per portarle cibo e coperte, trovandola quasi assiderata. Jana le racconta il piano per far credere a Gregorio che lei sia morta. Catalina convoca Petra nelle cucine per chiederle se il conte ha qualche nemico che potrebbe volerlo morto. Il conte De Ayala riunisce tutti a tavola per fare un annuncio: non intende più denunciare Martina alla Guardia Civile ma propone che venga internata in un ospedale per malattie mentali, offrendole così la possibilità di sfuggire alla denuncia e al carcere.

Sono tutti sconvolti all’idea che Martina finirà in manicomio, ma Ayala è irremovibile. Catalina cerca di scoprire la verità sul veleno parlando con Petra, la quale ne approfitta per insinuare che il conte si voleva liberare di Martina, per poter sposare la madre e mettere così le mani sulla quota che Margarita possiede della Promessa. Martina verrà portata al manicomio di notte, in segreto, dalla madre e Ayala. Simona vuole andare a cercare Virtudes, che ancora non torna dal suo viaggio per riprendersi il figlio, ma quando sta per partire, la figlia torna a casa affranta e disperata. Tra Lope e Vera torna la sintonia e Santos, geloso, cerca nuovamente di abusare di Vera. Lorenzo propone a Maria Antonia di tenere lontana Cruz per un po’, per permettere a lei di parlare con Alonso e appianare le loro divergenze.

Cruz rimprovera Martina per aver portato alla Promessa Adriano, un rozzo e volgare contadino. Catalina si offende e decide di tornare nell’hangar. Virtudes dichiara che l’unico modo per riprendersi Adolfo è quello di dimostrare ai suoceri di avere abbastanza soldi per mantenerlo ma si affligge perché sa di non averli. Salvador consiglia a Lope di spiegare a don Romulo perché ha tirato un pugno a Santos. Lope segue il suo consiglio e racconta tutto al maggiordomo. Margarita e Alonso sono i più preoccupati per la sorte di Martina. L’unico ad essere davvero convinto della follia della ragazza è Ayala che ribadisce di aver fatto la scelta giusta. Don Ricardo intuisce che Santos stia cercando di abusare di Vera così lo minaccia di licenziarlo, come ha già fatto in passato, essendo a conoscenza delle cattive abitudini che il figlio ha con le donne. Alonso cerca un riavvicinamento con Cruz ma i due tornano a scontrarsi quando parlano di Catalina.

Il Conte de Ayala nega l'accusa di Petra, secondo la quale l'avvelenamento non è stato opera di Martina bensì un contorto piano del conte stesso per poter finalmente sposare Margarita. Dopo la lite tra Lope e Santos, Don Ricardo e Don Romulo vogliono tenerli d'occhio affinché non riaccada, ma Lope è ancora molto preoccupato per Vera. Alla frustrazione per la guerra di Cruz, si aggiunge la preoccupazione per la nipote, e la marchesa attacca chiunque le si pari davanti. Intanto, Martina cerca di ambientarsi al sanatorio grazie all'aiuto della sua compagna di stanza, Juana. Le cuoche trovano esorbitanti le richieste dei suoceri di Virtudes e cominciano a diffidare delle loro intenzioni. Il legame tra Adriano e Catalina, dopo il disaccordo con Cruz, invece di spezzarsi, si rafforza. Jana è sommersa dalle preoccupazioni: per Manuel, per Curro, e per Donna Pia, in quanto a causa dell'insistente presenza di Donna Petra, non è più riuscita a farle visita.