La Promessa anticipazioni: Jana confessa a Manuel parte della verità

Quando Romulo Baeza (Joaquin Climent) le comunicherà che non intende parlare ai marchesi Alonso (Manuel Regueiro) e Cruz de Lujan (Eva Martin) della sua relazione con Manuel (Arturo Sancho), Jana Exposito (Ana Garces) non potrà comunque tirare un sospiro di sollievo. Nel corso delle prossime puntate italiane della telenovela, la domestica capirà dunque che è arrivata l’ora di confessare al fidanzato perché si trova a La Promessa…

La Promessa, news: Maria mette alle strette Jana

Come abbiamo avuto modo di spiegarvi in alcuni dei nostri post precedenti legati a questo argomento, tutto partirà da Maria Fernandez (Sara Molina). In crisi per la partenza del fidanzato Salvador Romea (Mario Garcia), Maria farà presente a Jana che, nonostante il silenzio di Romulo sulla sua relazione, è forse il caso di far sapere a Manuel che cosa l’abbia davvero spinta a trasferirsi, qualche anno prima, a La Promessa.

Un consiglio che Maria darà in buona fede a Jana poiché certa del fatto che Manuel potrebbe arrabbiarsi con lei o magari sentirsi deluso qualora dovesse scoprirà la verità per via traverse. Insomma, anche se l’amica la metterà alle strette, la Exposito capirà che Maria non si sta sbagliando, ma non saprà da che punto cominciare con Manuel per raccontargli la sua storia…

La Promessa, spoiler: Jana racconta a Manuel (parte) della sua storia

E così, dato che il marchesino le avrà più volte lasciato intendere di essere disposto a parlare ai genitori della loro storia d’amore poiché stanco di vivere nell’ombra, Jana si farà coraggio e, dopo avergli svelato che il suo vero nome è Mariana, racconterà per filo e per segno a Manuel di aver assistito da bambina all’omicidio della madre Dolores (Anai Gonzalez) e al rapimento del fratellino Marcos.

Certo fino a quell’istante che i figli della domestica Dolores fossero morti insieme a lei, Manuel resterà attonito di fronte alla confessione di Jana. Soprattutto quando la Exposito gli spiegherà che colui che ha sparato alla madre aveva lo stesso anello de La Promessa indossato per tanto tempo dal suo defunto nonno Juan (Alberto Gonzalez).

La Promessa, trame: la confessione di Jana viene interrotta…

Una versione della storia che Jana non potrà completare, visto che arriverà all’improvviso Alonso nell’hangar e di fatto interromperà il momento sul più bello. Jana non potrà infatti confessare a Manuel che, in realtà, Marcos è il “cugino” Curro de la Mata (Xavi Lock). Alla fine, la Exposito riuscirà a completare la sua confessione oppure il giovane Lujan scoprirà tutto quanto in un altro modo?

Occhio perché tale storyline non mancherà di riservare sorprese nelle prossime settimane. E queste puntate saranno soltanto l'inizio di un lungo giro di boa che, tra qualche mese, porterà la stessa Jana a palesare tutta la sua "verità" anche a Cruz, mettendosi seriamente in pericolo. Ma di questo vi riparleremo a tempo debito…