Salvador lascia La Promessa | Anticipazioni

Un personaggio storico sta per lasciare La Promessa. Tra qualche settimana, Salvador Romea (Mario Garcia) deciderà infatti di accettare un lavoro che lo porterà lontano dalla tenuta e, soprattutto, dalla sua amata Maria Fernandez (Sara Molina). Svolta che segnerà un prima e un dopo nelle vicende della telenovela…

La Promessa, news: Salvador e Maria cominciano ad organizzare il loro matrimonio ma…

La storyline partirà dal momento in cui Salvador chiederà con successo a Maria di riprendere i preparativi delle loro nozze. Anche se avrà risposto sì alla richiesta del suo fidanzato, Maria darà però l’impressione di non essere per nulla eccitata dall’imminente matrimonio. Particolare del quale si renderà conto Jana Exposito (Ana Garces), che chiederà all’amica le dovute spiegazioni.

Dopo aver ammesso di non essere coinvolta dalla cosa come invece dovrebbe, Maria troverà dunque il coraggio di parlare apertamente della questione con Salvador, che a quel punto vuoterà il sacco. In pratica, il valletto svelerà alla Fernandez di avere ricevuto un’importante proposta di lavoro, lontana da La Promessa, che intende accettare.

La Promessa, trame: Salvator accetta il nuovo lavoro

In pratica, Salvador sarà stato scelto da un’altra tenuta per prendere il ruolo di capo dei valletti, con la possibilità in futuro di svolgere le mansioni di maggiordomo. Opportunità che Romea non vorrà farsi sfuggire, soprattutto quando Maria lo spronerà ad accettare promettendogli che il loro amore saprà resistere persino alla distanza. E che, una volta messo da parte un bel gruzzoletto, potranno comprarsi una casa e finalmente sposarsi.

A quel punto, Salvador consegnerà le sue dimissioni a Romulo Baeza (Joaquin Climent) e Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) ed otterrà persino una piccola gratifica dal marchese Alonso de Lujan (Manuel Regueiro), che si complimenterà con lui per il nuovo impiego. Ciò peraltro non piacerà affatto a Cruz (Eva Martin), convinta di essere stata tradita da Salvador, per tale ragione immeritevole a suo dire di ricevere del denaro.

Salvador lascia La Promessa – Spoiler

E così, dopo aver salutato tutti i suoi compagni di lavoro, in particolar modo Lope Ruiz (Enrique Fortun), e passata un’ultima notte con Maria, Salvador preparerà i bagagli e saluterà La Promessa. Queste scene rappresenteranno l’uscita di scena dal cast di Mario Garcia, interprete fin dalla prima stagione della telenovela del personaggio di Salvador Romea.

L’amore tra il ragazzo e Maria resisterà alla distanza oppure presto la donna si lascerà affascinare da qualcun altro? Occhio perché ci saranno delle sorprese… Seguici su Instagram.