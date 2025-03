Come finisce la storia di Gregorio a La promessa | Anticipazioni

Anche i cattivi muoiono a La Promessa. È ciò che succederà nelle prossime puntate italiane della soap a Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il terribile marito di Pia Adarre (Maria Castro). Un decesso che darà il via ad un vero e proprio giallo che coinvolgerà diversi personaggi…

La Promessa, news: Manuel cerca di fare un patto con Gregorio

Come abbiamo avuto modo di raccontarvi, il marchesino Manuel de Lujan (Arturo Sancho) non riuscirà a sopportare il fatto che Pia stia fingendo ormai da tantissimi mesi di essere morta. Per questo, durante un dialogo, farà sapere alla sua amata Jana Exposito (Ana Garces) che intende fare un tentativo di mediazione con Gregorio affinché lasci per sempre la cittadina.

Un incontro, quello tra Gregorio e Manuel, nel quale non mancheranno alcuni momenti di tensione. Castillo sorprenderà infatti Manuel di spalle e gli punterà un coltello alla gola. Dopo ciò, l’ex maggiordomo ascolterà ciò che ha da dirgli Lujan e capirà che Manuel è disposto a dargli 2.000 pesetas per lasciare in pace Pia ed andarsene.

Gregorio rifiuterà però anche tale offerta, innescando la successiva minaccia di Manuel, che gli dirà di avere raccolto una serie di prove in grado di dimostrare che è stato lui ad uccidere un suo compagno di cella. E gli darà ulteriori 48 ore di tempo per decidere se prendere i soldi o andare incontro ad un altro eventuale arresto per omicidio…

La Promessa, spoiler: la morte di Gregorio

In ogni caso, vi anticipiamo già da ora che Manuel non avrà più occasione di parlare con Gregorio. Il giorno successivo, Castillo verrà infatti ritrovato cadavere nello stesso luogo dello scontro avuto con Manuel. Il primo ad apprendere della sua morte sarà Romulo Baeza (Joaquin Climent), che verrà raggiunto nel suo studio dal Sergente Burdina (Fran Cantos), incaricato di occuparsi delle indagini.

Il funzionario fingerà infatti con Romulo di non sapere nulla dei trascorsi di Gregorio a La Promessa, fatta eccezione della sua vecchia mansione di maggiordomo, e si farà raccontare il burrascoso matrimonio del defunto con Pia Adarre, anche lei apparentemente morta in circostanza misteriose qualche mese prima. E si mostrerà sorpreso quando Baeza gli farà presente che Castillo era stato arrestato in precedenza per l’avvelenamento della sua stessa consorte.

La Promessa, trame: la morte di Gregorio agita diversi personaggi

Congedato Burdina, Romulo comunicherà dunque a tutti gli inservienti del decesso di Gregorio, ma non farà lo stesso con Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro), che se la prenderanno con lui quando apprenderanno tutto quanto dal cognato Lorenzo de la Mata (Guillermo Serrano). A preoccuparsi per la morte di Gregorio sarà anche Manuel, l’ultima persona che probabilmente lo ha visto in vita.

Un particolare che diventerà di particolare importanza quando Burdina ritornerà a La Promessa e sgriderà Romulo, colpevole di aver taciuto nella loro precedente chiacchierata che Gregorio e Pia avessero un figlio in comune, Diego.

Il Sergente si mostrerà quindi scettico quando Baeza gli dirà che non ha idea di dove si trovi il bambino, affidato dalla stessa Pia alle cure di una conoscente. Tali parole spingeranno Burdina a fare un ulteriore rivelazione. Consegnerà infatti a Romulo una busta con il sigillo de La Promessa che Gregorio aveva con sé al momento della morte: una busta bianca nella quale era stato scritto il nome di Castillo. Prova per Burdina del fatto che il suo assassino si trova probabilmente nella tenuta… Seguici su Instagram.