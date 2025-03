La Promessa anticipazioni: Manuel in pericolo a causa di Gregorio!

Un piano per mettere fuori gioco Gregorio Castillo (Bruno Lastra), il marito di Pia Adarre (Maria Castro), rischierà di mettere Manuel de Lujan (Arturo Sancho) in una posizione decisamente scomoda. Situazione che preoccuperà tantissimo la sua amata Jana Exposito (Ana Garces) nel corso delle prossime puntate italiane de La Promessa…

La Promessa, news: Manuel vuole salvare Pia

La storyline partirà quando Jana metterà Manuel al corrente che Pia ha soltanto inscenato la sua morte per proteggere il piccolo Diego e sfuggire alle grinfie di Gregorio. A quel punto, scoperto che anche il padre Alonso (Manuel Regueiro) è coinvolto nella questione, Manuel vorrà fare il possibile per trarre in salvo Pia.

Per prima cosa, contando anche sull’aiuto di Romulo Baeza (Joaquin Climent) e Maria Fernandez (Sara Molina), il marchesino farà in modo che Pia lasci la grotta (dove è stata rinchiusa per mesi) e, insieme a Jana, la sistemerà nella vecchia casa che apparteneva a Ramona (Inma Perez Quiros). Tuttavia, Manuel sarà pienamente cosciente di quanto sia necessario anche neutralizzare Gregorio…

La Promessa, trame: le indagini di Manuel su Gregorio

Proprio per tale motivo, Manuel comincerà a fare luce sul periodo che Gregorio ha trascorso in carcere, luogo dove è stato rinchiuso quando ha avvelenato Pia con la cicuta nella speranza di farle perdere il bambino. Agendo in tale maniera, Lujan scoprirà dunque che Castillo ha ucciso il suo compagno di cella, anche se – con la connivenza di alcune guardie – è riuscito a cavarsela e ad ottenere la scarcerazione.

Dato che avrà le prove in mano per dimostrare la sua teoria, Manuel tenterà dunque una mediazione con Gregorio. E, nonostante il parere contrario di Jana, gli darà appuntamento nelle aperte campagne del marchesato di Lujan. Per qualsiasi tipo di evenienza, il ragazzo sceglierà però di andare lì armato di pistola, in modo tale da potersi anche difendere…

La Promessa, spoiler: Manuel in pericolo!

Sensazione, quella dell’ipotetico pericolo, che corrisponderà alla realtà. Appena giungerà sul luogo dell’appuntamento, Manuel verrà preso alle spalle da Gregorio, che gli punterà un coltello alla gola. Fortunatamente, Castillo lascerà libero il marchesino dopo poco tempo, dandogli modo di parlare. Manuel proporrà così a Gregorio di lasciare in pace il marchesato di Lujan (e di conseguenza Pia) in cambio di 2.000 pesetas.

A tale richiesta, Gregorio risponderà con un sonoro no, almeno fino a quando Manuel gli darà due giorni di tempo per pensarci dopo avergli svelato di essere in possesso delle prove in grado di incriminarlo per l’omicidio del suo compagno di cella. Parole alle quali seguirà una precisazione: qualcun altro è a conoscenza del fattaccio e agirebbe al suo posto, denunciandolo, qualora dovesse accadergli qualcosa.

Gregorio si piegherà al "ricatto" per salvarsi? Occhio perché la storyline si tingerà presto di giallo…