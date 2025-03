La Promessa: Julia trova il modo di trattenersi alla tenuta | Anticipazioni

Nelle prossime puntate italiane de La Promessa, la new entry Julia (Victoria Lago) si farà notare fin da subito. Un personaggio misterioso che, nel giro di pochissimo tempo, finirà per infastidire parecchio Curro de la Mata (Xavi Lock). Scopriamo insieme per quale ragione…

La Promessa, news: l’arrivo di Julia

Come abbiamo avuto modo di segnalarvi in precedenza, Julia arriverà senza alcun tipo di preavviso a La Promessa per restituire a Martina de Lujan (Amparo Piñero) un orecchino, lo stesso che aveva perso nel corso di una merenda alla quale era stata invitata.

Anche se non ricorderà di averla vista lì, né tanto meno di averla conosciuta in precedenza, Martina stringerà fin da subito un’amicizia con la ragazza, tanto che le offrirà ospitalità per una notte nella tenuta quando perderà i sensi alla vista di Curro.

Anche se Julia sottolineerà infatti che è solita svenire di tanto in tanto, la giovane Lujan non se la sentirà di farla andare via senza farla riposare un po’. Tuttavia, il mattino successivo la strana ospitata si allungherà. E ciò avverrà quando, durante un breve dialogo, Julia sosterrà di essere in partenza con i suoi genitori ed il cognato con il quale non va affatto d’accordo. Colpita dal racconto, Martina dirà quindi alla sconosciuta che può soggiornare a La Promessa finché i suoi parenti non saranno tornati.

La Promessa, spoiler: Julia trova il modo di trattenersi alla tenuta

Una decisione improvvisa, quella di Martina, che non piacerà affatto a Cruz Ezquerdo (Eva Martin), soprattutto perché la nipote non avrà affatto idea di chi sia Julia. Tuttavia, con un abile discorso, la stessa Martina preciserà che, in fondo, l’ospite è abbastanza discreta e non sta dando alcun tipo di fastidio, ragione per la quale non troverà necessario indagare sulla sua identità (come invece la Ezquerdo sembrerà intenzionata a fare).

In ogni caso, dando modo di saper sfruttare le opportunità, Julia riuscirà ad allungare anche il suo soggiorno nella residenza. In che modo? Dirà di essere un’appassionata di pittura e si offrirà volontaria per restaurare un quadro della prima moglie di Alonso (Manuel Regueiro). E per farlo il marchese le metterà a disposizione l’hangar di Manuel (Arturo Sancho).

La Promessa, trame: Curro infastidito da Julia; ecco perché

Comunque sia, nel giro di pochi giorni, Curro risulterà parecchio infastidito dalla presenza di Julia, colpevole di non fargli altro che domande sulla guerra in Europa, dove ha combattuto insieme a Manuel. Dopo essersi più volte frenato, il giovane De La Mata non riuscirà più a tenere a bada il suo nervosismo e finirà per rispondere malissimo a Julia di fronte a Martina e Manuel, che al contrario giustificheranno la curiosità dell’ospite.

Vi diciamo sin da ora che le continue domande di Julia sul conflitto bellico saranno però piuttosto mirate. Non a caso, la ragazza sarà arrivata a La Promessa con un foglietto con su scritti i nomi di Curro e Manuel. Il fastidio di De La Mata, unito ai suoi sospetti, sarà dunque più che giustificato… Seguici su Instagram.