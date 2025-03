Lutto totale per i fan de La Promessa. Nel corso degli episodi trasmessi ieri in Spagna, i telespettatori hanno assistito alla morte di Jana Exposito (Ana Garces), la protagonista assoluta della soap. Una clamorosa uscita di scena che segnerà un prima e un dopo nelle vicende ambientate nel palazzo dei Lujan, anche perché ha portato all’arresto di un altro storico personaggio…

La Promessa, spoiler spagnoli: la morte di Jana

Le cose hanno iniziato a mettersi male per Jana quando ha rivelato a tutti quanti di essere Mariana, la figlia di Dolores (Anai Gonzalez). Incinta di qualche mese, in seguito al suo matrimonio con Manuel de Lujan (Arturo Sancho), Jana ha dunque affrontato Cruz Ezquerdo (Eva Martin), accusandola apertamente dell’assassinio della madre.

Da un lato Cruz ha negato ogni suo coinvolgimento nella questione. Dall’altro nel giro di poco tempo, durante un breve allontanamento di Manuel da La Promessa, Jana è stata ferita con un colpo di pistola, che ha messo fin da subito a repentaglio sia la sua vita e sia quella del bambino che aveva in grembo.

E così, dopo un’apparente e breve ripresa, durante la quale non è riuscita a dire il nome di chi l’ha ferita, Jana ha esalato il suo ultimo respiro di fronte ad uno sconsolato Manuel (che ha perso in un colpo solo anche il figlio che aspettava dalla Exposito).

La Promessa, trame spagnole: l’arresto eccellente per la morte di Jana

Al termine di una tristissima e intensa veglia funebre, alla quale hanno partecipato anche tutti i domestici, gli animi agitati dei personaggi sono stati poi scossi da un arresto eccellente. Dato che Jana aveva tra le mani un bottone di una sua camicia da notte, i sospetti degli inquirenti si sono concentrati su Cruz Ezquerdo (Eva Martin). E il Sergente Burdina, incaricato delle indagini, non ha potuto fare altro che procedere con il suo arresto.

Anche in questo caso, c’è da dire che tutto lascia pensare che Cruz sia innocente. L’indiziata numero uno è infatti Petra Arcos (Marga Martinez). Quest’ultima ha rifiutato di prendersi la colpa dell’assassinio, come richiestole dalla dark lady, e per giunta si è rallegrata per l’arresto della Ezquerdo in nome della vendetta che aveva promesso di portare avanti per la morte del figlio Feliciano (Marcos Orengo).

Tuttavia, oltre a sospettare di Lorenzo (Guillermo Serrano), i fan spagnoli sono dubbiosi anche sul coinvolgimento di altri due personaggi, attualmente inediti in Italia. Stiamo parlando di Leocadia de Figueroa (Isabel Serrano) e Jacobo (Gonzalo Ramos). Se la prima sembra essere collegata a ciò che è successo a Dolores tanti anni prima, l’uomo è invece il nuovo interesse amoroso di Martina (Amparo Pinero) ancora avvolto da un alone di mistero circa le sue intenzioni. Ruoli che approfondiremo senz’altro quando le puntate in oggetto verranno trasmesse da Rete 4.

Come proseguirà La Promessa senza Jana?

Con l’uscita dalla soap di Ana Garces, in scena da oltre 550 puntate, come proseguiranno le vicende de La Promessa? C’è già chi è pronto a scommettere che il nuovo protagonista assoluto sarà il fratello Curro de la Mata (Xavi Lock). Ormai tutti, in terra iberica, sanno che il ragazzo è il figlio illegittimo di Alonso (Manuel Regueiro), motivo per il quale può giocare a carte scoperte per trovare l’assassino della sorella.

Come se non bastasse, Curro si sta avvicinando sempre di più sentimentalmente a Angela (Marta Costa), la figlia di Leocadia. Non a caso, quest’ultima sembra essere l’erede designata, in quanto a cattiveria, di Cruz, qualora dovesse restare in prigione.

Ad oggi, le nostre sono però delle mere ipotesi, visto che Manuel è ancora presente nel cast della soap e proprio ieri sera, in seguito al funerale di Jana, ha rinnegato Cruz dicendole che per lui “non esiste più“.

Quel che è certo è che forse gli Januel, la coppia formata da Manuel e Jana, meritavano un finale migliore. Soprattutto perché stavano ventilando l’ipotesi di trasferirsi in Italia. Ma l’autore Josep Cister, che in passato ha lavorato ad Acacias 38 (Una Vita), ha preferito optare per un finale tragico per l’eroina de La Promessa. Senza risolvere tra l’altro il mistero principale da cui la trama è partita, dato che l’assassinio di Dolores è rimasto ancora impunito… Seguici su Instagram.