La Promessa: Romulo dà una buona notizia a Jana e Manuel, ecco quale | Anticipazioni

Come reagirà Romulo Baeza (Joaquin Climent) una volta che scoprirà la relazione “illecita” tra il marchesino Manuel de Lujan (Arturo Sancho) e la domestica Jana Exposito (Ana Garces)? Occhio alle prossime puntate italiane de La Promessa perché la decisione del maggiordomo a riguardo sarà sorprendente…

La Promessa, news: Romulo scopre la tresca e mette in guardia Manuel

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, Romulo si troverà ad assistere per caso ad un bacio tra Jana e Manuel. Dopo aver taciuto alcuni giorni sulla questione, Baeza sceglierà dunque di affrontare Lujan e lo metterà di fronte alle sue responsabilità, sottolineando che Cruz (Eva Martin) e Alonso (Manuel Regueiro) non accetteranno mai la sua relazione con una semplice inserviente.

A quel punto, Romulo farà presente che deve informare i marchesi di quello che ha scoperto, ma deciderà comunque di concedere del tempo a Manuel, che sosterrà di voler essere lui a parlarne con i genitori. Seppur perplesso, Baeza parlerà poi della cosa con Jana, portandola a pensare ai rischi che sta correndo per via della sua relazione con il marchesino…

La Promessa, trame: Pia media con Romulo

A dare una svolta alla storyline sarà l’intervento di Pia Adarre (Maria Castro): dopo aver abbandonato la grotta ed essersi trasferita nella casa abbandonata di Ramona (Inma Perez Quiros) nel tentativo di nascondersi ancora dal marito Gregorio Castillo (Bruno Lastra), Pia scoprirà a sua volta che Manuel e Jana stanno insieme. Credendola addormentata, i due si lasceranno infatti andare ad un bacio, con Pia che non riuscirà a nascondere il proprio stupore.

Tuttavia, a differenza di Romulo, Pia chiederà a Jana di raccontarle per filo e per segno come si è innamorata di Manuel e darà il suo appoggio alla relazione, nonostante tutti i pericoli che i due stanno correndo per stare insieme. Proprio per questo, la Adarre perorerà la causa di Jana e Manuel appena Romulo andrà a farle visita. Un ruolo da mediatrice che porterà al risultato sperato…

La Promessa, spoiler: Romulo dà una buona notizia a Jana e Manuel

Eh sì: Romulo troverà il modo di parlare da solo con Jana e Manuel. Dopo aver sottolineando che entrambi sono delle brave persone, Baeza annuncerà dunque ai giovani che continuerà a coprirli con i marchesi finché non saranno pronti ad uscire allo scoperto. Questa buona notizia farà tirare un sospiro di sollievo alla Exposito, almeno finché Maria Fernandez (Sara Molina) non la riporterà coi piedi per terra.

Visto il modo nel quale Manuel era disposto ad affrontare Cruz e Manuel per amor suo, rischiando di perdere la sua eredità, Maria dirà a Jana che è arrivato il momento di raccontare all’amato tutta la sua storia. Ciò a partire dalla ragione per la quale è arrivata a La Promessa, ossia fare luce sulla morte della madre Dolores (Anai Gonzalez) e trovare il fratellino Marcos, che ha scoperto essere Curro (Xavi Lock).

Jana ascolterà dunque il consiglio di Maria e racconterà la verità a Manuel? Oppure continuerà a tacere?