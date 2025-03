Morgane – Detective Geniale 4, cast e trama della serie tv di Rai 1 | Quarta stagione

La quarta stagione di Morgane – Detective Geniale (Haut Potentiel Intellectuel) arriva su Rai 1 in prima visione assoluta a partire da martedì 18 marzo alle 21.30. La brillante e stravagante investigatrice dai capelli rossi, Morgane Alvaro (interpretata da Audrey Fleurot), torna con nuovi episodi che promettono emozioni e colpi di scena.

Dopo aver conquistato il pubblico in Francia e Belgio, la serie riparte con quattro prime serate che intrecciano indagini avvincenti e le intricate vicende personali della protagonista. Morgane, madre single e consulente della polizia di Lille dotata di un quoziente intellettivo straordinario, si troverà a fronteggiare un periodo particolarmente delicato: la scoperta di essere incinta del suo quarto figlio.

Come da tradizione, Morgane affronterà questa nuova sfida con il suo stile unico e imprevedibile. Oltre a risolvere crimini complessi, tra cui un omicidio in una stanza chiusa, una dimora infestata da presunti fantasmi e la minaccia di un serial killer, Morgane dovrà anche scoprire chi sia il padre del bambino che aspetta. Tra i possibili candidati ci sono Karadec, Timothée e David, rendendo il mistero ancora più avvincente.

Il passato torna a bussare alla porta della protagonista, ma lei è determinata a correggere i propri errori e a prendere in mano il suo futuro, senza mai rinunciare al suo inconfondibile stile.

La nuova stagione si distingue anche per la presenza di numerosi riferimenti pop e un omaggio alle iconiche serie televisive degli anni Novanta. I protagonisti si ritroveranno proiettati in epoche diverse, indossando costumi d’epoca che aggiungono un tocco originale alle nuove avventure. Insomma, la serie continua a distinguersi per il suo tono brillante e per il messaggio che invita a non fermarsi alle apparenze. Un successo che ha varcato i confini francesi, tanto che nel 2024 è stato realizzato un remake americano dal titolo “High Potential”, accolto con entusiasmo oltreoceano.

Nel primo episodio, intitolato "Fronte – retro", Morgane indaga sull'omicidio di Alexandra, una donna che si introduceva ai funerali di sconosciuti. In "Iso 8601", invece, mentre Morgane si reca in ospedale per un'ecografia, si imbatte nel cadavere di un ginecologo. Nel frattempo, la detective dovrà fare i conti con un'importante novità professionale: Karadec ha chiesto il trasferimento al reparto di indagini finanziarie e sarà sostituito dall'ispettore Prigent.