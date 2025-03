Nuove serie turche in arrivo, ecco i titoli e le trame | Anticipazioni

Il fascino delle serie turche continua a conquistare il pubblico italiano, e Canale 5 in tal senso non ha intenzione di fermarsi. Nei prossimi mesi, il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset si arricchirà con nuove emozionanti storie provenienti dalla Turchia, pronte a far battere il cuore dei telespettatori. Due titoli, in particolare, hanno già riscosso un enorme successo all’estero, specialmente in Spagna: La Forza di una Donna e Forbidden Fruit.

La Forza di una Donna (Kadin in turco) è una dizi che ha già fatto la storia della televisione spagnola su Antena 3, dove ha conquistato milioni di spettatori con la sua toccante narrazione. La protagonista, Bahar, interpretata da Özge Özpirinçci, è una giovane vedova che affronta mille difficoltà per crescere i suoi due figli. Tra sacrifici, dolore e speranza, il racconto si snoda in una storia di resilienza e amore incondizionato, capace di emozionare profondamente. Nel cast figurano anche Caner Cindoruk nel ruolo di Sarp, l’amore di Bahar, e Seray Kaya nei panni di Ceyda, la sua migliore amica. La serie, composta da tre stagioni per un totale di 81 episodi da 120 minuti ciascuno, ha saputo conquistare il pubblico con il suo mix perfetto di dramma, speranza e determinazione. Un vero e proprio fenomeno internazionale che ora è pronto a sbarcare su Canale 5 per regalare momenti di grande intensità.

Se La Forza di una Donna è un inno alla resilienza materna, Forbidden Fruit (Yasak Elma in turco) si muove su un piano completamente diverso, tra ambizione, intrighi e vendetta. La storia segue le vicende di due sorelle, Zeynep e Yıldız, le cui vite prendono direzioni opposte quando si trovano a confrontarsi con un mondo fatto di lusso, potere e manipolazione.

Con protagonisti del calibro di Eda Ece nel ruolo di Yıldız, Sevval Sam nei panni della spietata Ender e Onur Tuna nel ruolo di Alihan, la serie ha debuttato nel 2018 e si è affermata come uno dei prodotti più longevi e amati del panorama turco, con ben sei stagioni e 177 episodi all’attivo. In Spagna, è stata scelta da Antena 3 per raccogliere l’eredità di Terra Amara, ottenendo risultati eccellenti in termini di ascolti. Un mix di passione, vendetta e segreti che promette di tenere il pubblico incollato allo schermo.

Oltre a questi due titoli di punta, Mediaset ha in serbo altre grandi novità per gli amanti delle dizi turche. Tra i titoli più attesi c’è Il Turco (El Turco), che vede protagonista l’amatissimo Can Yaman nei panni di Hasan, un giannizzero ottomano in fuga dalla condanna a morte durante l’assedio di Vienna. Accanto a lui, l’italiana Greta Ferro nel ruolo di Gloria, la giovane che lo aiuterà a sopravvivere. La miniserie avrà un doppio appuntamento in prima serata su Canale 5, martedì 25 e giovedì 27 marzo.

Un’altra produzione di grande richiamo è My Name Is Farah (Adım Farah), con Demet Özdemir ed Engin Akyüre. Si tratta dell’adattamento turco della serie argentina La chica que limpia, che racconta la storia di Farah Ersadi, una donna iraniana costretta a rifugiarsi a Istanbul con il figlio malato. Il bambino, Kerimsah, soffre di una malattia rara e deve vivere in un ambiente sterile. Nonostante sia laureata in medicina, Farah è costretta a lavorare come donna delle pulizie per il gangster Tahir Lekesiz, con il quale intreccia una relazione. La sua vita prende una svolta drammatica quando diventa testimone di un omicidio della mafia.

Infine, nel pomeriggio estivo di Canale 5 dovrebbe fare il suo debutto Siyah Kalp, una saga familiare ambientata tra intrighi e segreti del passato. La serie segue Sumru, una donna che ha abbandonato i suoi figli gemelli, Nuh e Melek, per sposare un ricco uomo d’affari, Samet. Anni dopo, i due ragazzi scoprono la verità e si trasferiscono in Cappadocia per inserirsi nella vita della madre. Nel cast figurano attori molto amati dal pubblico delle dizi, come Burak Sergen nei panni di Samet e Aras Aydın nel ruolo di Nuh.

Le serie turche sono ormai un appuntamento imperdibile per il pubblico italiano, e Mediaset ha saputo intercettare il successo di questo fenomeno globale, portando sul piccolo schermo storie avvincenti, protagonisti carismatici e trame ricche di colpi di scena. Anche questa estate si preannuncia emozionante, con l'arrivo su Canale 5 di nuove serie pronte a conquistare gli spettatori.