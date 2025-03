Salvador, difficile decisione | La promessa anticipazioni

Una difficile scelta attende Salvador Romea (Mario Garcia) nelle prossime puntate italiane de La Promessa. Il giovane valletto chiederà infatti alla fidanzata Maria Fernandez (Sara Molina) di diventare sua moglie, ma sarà chiaro fin da subito il poco entusiasmo dietro tale proposta. E dietro tutto ciò ci sarà un motivo ben preciso…

La Promessa, news: Maria, Salvador e il matrimonio poco entusiasmante

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi in precedenza, la prima a mostrare delle incertezze sarà Maria, in primis perché non mostrerà un minimo di felicità quando affronterà la questione con l’amica Jana Exposito (Ana Garces). Una sensazione che sembrerà sempre più chiara quando, un giorno, Maria si recherà in paese per parlare anche ad un sacerdote della possibile data di nozze con Salvador. Salvo poi ritornare a La Promessa e sottolineare al fidanzato di esserselo completamente dimenticato.

E così, dato lo strano atteggiamento, Jana metterà sotto torchio Maria, la quale le confesserà di non sentire affatto le “farfalle nello stomaco” per via del suo imminente matrimonio con Romea. Da un lato la Fernandez sosterrà di essere ancora innamorata di Salvador, dall’altro non potrà però fare a meno di notare che non è affatto felice per l’accelerazione improvvisa delle loro nozze.

La Promessa, trame: la difficile decisione di Salvador

In ogni caso, dietro tale storia ci sarà molto di più: appena Maria troverà il coraggio di parlargli dei suoi dubbi, Salvador vuoterà il sacco e confesserà alla fidanzata un segreto che le nasconde da tempo. In pratica, Salvador farà presente a Maria che ha ricevuto un’importante proposta di lavoro in una tenuta lontana dal marchesato di Lujan. Un’offerta vantaggiosa perché, nella nuova residenza, diventerebbe il capo dei valletti con la possibilità, un giorno, di svolgere le mansioni di maggiordomo.

Salvador preciserà dunque a Maria di averle chiesto di sposarlo solo per avere un motivo in più per non accettare l’impiego (che, al contrario, non avrebbe certamente rifiutato se libero da qualsiasi tipo di impegno sentimentale). Confessione che darà il via ad un clamoroso colpo di scena…

La Promessa, spoiler: Salvador decide di accettare il lavoro

Dopo essersi confrontato a lungo con Maria, Salvador deciderà infatti di non rinunciare alla proposta. E confiderà nel fatto che la fidanzata potrà raggiungerlo quando avrà racimolato un po’ di soldi per garantirle un futuro in una casa di loro proprietà. Per questo, accantonato ogni tipo di dubbio, il matrimonio verrà rimandato a data da destinarsi e Salvador comunicherà la sua decisione a Romulo Baeza (Joaquin Climent).

Una scelta, quella di Salvador, che nel giro di poco tempo diventerà di dominio pubblico, con Romulo e Ricardo Pellicer (Carlos de Austria) che dovranno cercare in fretta e furia un suo sostituto. Ma alla fine Salvador partirà davvero oppure rinuncerà per amore di Maria? E, nel caso di effettiva partenza, la relazione tra i due riuscirà a resistere? Ve ne riparleremo prestissimo… Seguici su Instagram.