Tempesta d’amore: Michael crede che Nicole abbia una dipendenza! | Anticipazioni italiane

Nuovi problemi in arrivo per una delle coppie più attese del momento! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore Nicole Alves (Dionne Wudu) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) finiranno infatti per allontanarsi ulteriormente a causa dell’ennesima incomprensione… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole umilia Michael

Non sembra esserci pace per Nicole e Michael! A causa di malintesi ed intromissioni esterne, i due innamorati non sembrano infatti riuscire a diventare una coppia, nonostante i sentimenti che li legano. Una situazione che è destinata a peggiorare ulteriormente nei prossimi giorni…

Vedendo la Alves nervosa per un suo imminente appuntamento galante con il medico, Theo (Lukas Leibe) penserà infatti bene di somministrarle un farmaco “calmante” a sua insaputa. Peccato solo che il medicinale avrà degli effetti inaspettati…

Invece che tranquillizzare la donna, la sostanza porterà infatti qualcuna a perdere totalmente il controllo, tanto da flirtare apertamente con un totale sconosciuto proprio di fronte a Michael! E ora?

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Michael accusa Nicole di avere una dipendenza

Comprensibilmente furioso, il medico lascerà umiliato l’appuntamento, deciso a chiudere ogni rapporto con la Alves. E così, quando quest’ultima si presenterà da lui per scusarsi per il proprio comportamento senza però poterne fornire una spiegazione, lui non resterà diffidente.

Il risultato? Quando poco dopo Michael vedrà Nicole assumere un farmaco misterioso, crederà di aver scoperto la causa delle bizzarrie della sua amata: quest’ultima ha una dipendenza da farmaci! E nulla sembrerà riuscire a distoglierlo da questa convinzione…

Sarà questo l’inizio di una nuova crisi per questa “coppia”, che si ritroverà a tribolare ancora per qualche giorno prima di poter finalmente superare le proprio incomprensioni. Seguici su Instagram.