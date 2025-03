Tempesta d’amore: Nicole viene drogata… e umilia Michael! | Anticipazioni italiane

Una nuova tegola sta per abbattersi sul già fragile legame tra Nicole Alves (Dionne Wudu) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf)! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore uno spiacevole incidente rischierà di compromettere definitivamente i rapporti tra questi due personaggi… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole alla conquista di Michael

Sono settimane ormai che Michael si è innamorato di Nicole, finendo però per vedere le proprie speranze costantemente deluse dalla donna. Una situazione che sta finalmente per cambiare!

Dopo aver a lungo negato di provare qualcosa per il bel dottore, la Alves si renderà infatti finalmente conto di aver sviluppato dei forti sentimenti per quest’ultimo. E così, quando scoprirà che Robert (Lorenzo Patané) non resterà permanentemente in Italia, la donna deciderà di passare all’attacco e conquistare Michael!

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole viene drogata

Convinto di non avere nessuna chance con lei, inizialmente il medico respingerà l’invito di Nicole ad una serata in birreria. Complice l’intervento di Helene (Sabine Werner), però, Michael cambierà idea.

I due innamorati si prepareranno dunque impazienti per il loro primo vero appuntamento. Un entusiasmo che – nel caso di Nicole – si trasformerà in ansia, tanto che la donna deciderà di assumere una tisana calmante. Purtroppo, però, l’infuso non sarà l’unica cosa che la Alves ingerirà…

Sperando ingenuamente di aiutare l’amica, Theo (Lukas Leibe) aggiungerà infatti nella bevanda di quest’ultima un potente farmaco per l’ADHD, ignaro degli effetti che il medicinale può avere su chi non soffre della sua malattia.

Anticipazioni Tempesta d’amore, puntate italiane: Nicole umilia Michael

Il risultato? A causa della droga, Nicole si presenterà all’appuntamento con Michael completamente fuori controllo, arrivando a flirtare apertamente con un totale sconosciuto proprio di fronte al medico! E a quel punto quest’ultimo – umiliato – se ne andrà…

Sarà la fine per questo amore appena nato? Per ora vi anticipiamo che questo incidente avrà delle ripercussioni inaspettate… Seguici su Instagram.