Tempesta d’amore: Nicole alla conquista di Michael! Ma lui… | Anticipazioni italiane

Dopo settimane di amore a senso unico, le parti stanno per ribaltarsi! Nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore la storyline incentrata su Nicole Alves (Dionne Wudu) e Michael Niederbühl (Erich Altenkopf) vedrà infatti un inaspettato capovolgimento di fronti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia su Rete 4!

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Nicole si innamora di Michael

Dopo il matrimonio fallito con Natascha (Melanie Wiegmann), la fine della sua lunghissima relazione con Rosalie (Natalie Alison) e l’annullamento delle nozze con Carolin (Katrin Anne Heß), Michael sembrava aver definitivamente perso speranza nell’amore. Poi, però, è arrivata Nicole…

Avvicinatosi a quest’ultima grazie ad un intenso scambio epistolare, il medico ha dovuto assistere impotente a come la sua amata iniziava una relazione con Robert (Lorenzo Patané). Una situazione che non è migliorata nemmeno dopo la partenza di quest’ultimo… o almeno in apparenza!

Se i tentativi di approccio del medico sono stati fino ad ora sempre respinti dalla Alves, nei prossimi giorni quest’ultima finirà infatti per capire finalmente di essersi innamorata del bel dottore! E a quel punto tutto cambierà…

Spoiler Tempesta d’amore, news italiane: Nicole vuole conquistare Michael

Sopraffatta da quei sentimenti inaspettati, inizialmente la donna manterrà le distanze dal suo amato, anche in virtù dell’imminente ritorno al Fürstenhof di Robert. Quando però quest’ultimo comunicherà di aver deciso di restare in Italia, la Alves capirà che per lei è arrivato il momento di voltare pagina e seguire il proprio cuore…

Sarà così che Nicole prenderà il coraggio a due mani e inviterà Michael ad un appuntamento. Peccato solo che lui – ormai convinto di non avere nessuna chance con la Alves – declinerà l’invito! E così la donna si ritroverà inaspettatamente nella posizione di dover sperare di vedere il proprio interesse ricambiato…

Riusciranno questi due personaggi a superare le incomprensioni e diventare finalmente una coppia? Per ora vi anticipiamo che ci attendono ancora numerosi colpi di scena…