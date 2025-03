The Family: Aslan rapisce Devin, ecco perché | Anticipazioni

Momento di forte tensione in arrivo nelle puntate di The Family in arrivo su Canale 5 tra qualche settimana. Per salvarla dall’ennesima cospirazione della madre Hülya (Nur Sürer), Aslan Soykan (Kıvanç Tatlıtuğ) non esiterà infatti a rapire la moglie Devin Akın (Serenay Sarıkaya). Facciamo dunque il punto della situazione per capire come si arriverà a tale svolta…

The Family, news: tutta la famiglia Soykan finisce nei guai

Dopo aver scoperto che i suoi genitori naturali sono morti a causa del patriarca dei Soykan, Cihan (Nejat İşler) avvierà una vera e propria guerra contro suoi “falsi” familiari e si alleerà con İlyas Koruzade (Musa Uzunlar), il loro nemico giurato che potrà agire nell’ombra perché tutti quanti lo credono morto. Il piano coinvolgerà Devin da vicino, visto che Serap (Selin Şekerci), la figlia di Ilyas, riuscirà a diventare il suo avvocato nella causa di divorzio da Aslan senza svelarle la sua vera identità.

Fatto sta che il trio composto da Cihan, Ilyas e Serap rappresenterà da subito un problema per Aslan, Hülya e lo zio İbrahim (Levent Ülgen), dato che, attraverso alcune prove, i nemici riusciranno a far muovere contro di loro un’accusa per riciclaggio di denaro sporco.

A quel punto, grazie alle sue conoscenze, Aslan saprà in anticipo del loro arresto e chiederà al suo avvocato di coinvolgere anche Devin, impedendole così all’ultimo minuto di trasferirsi in Inghilterra.

The Family, trame: Hülya incastra Devin

Occhio dunque a quello che succederà in seguito. Una volta in commissariato, Hülya e Ibrahim seguiranno le direttive di Aslan per evitare di tradirsi e dare conferma del riciclaggio di denaro mascherato con l’attività della fondazione benefica familiare.

Al contrario, inviperita per essere stata arrestata quando si trovava già sull’aereo, Devin sceglierà di non piegarsi di fronte al sopruso del marito. Per metterlo in difficoltà, parlerà dunque al commissario dell'”assegno per moglie” che Hülya le aveva lasciato sul conto per impedirle di lavorare dopo il suo matrimonio con Aslan.

A quel punto, dato che quei soldi versati avranno una dubbia provenienza, la situazione di tutto il clan Soykan si complicherà. E anche se verrà rilasciata, Hülya mediterà vendetta. Come? Farà in modo che venga ritrovata dalla polizia una borsa piena zeppa di denaro in casa di Devin. E, di conseguenza, per la donna scatterà l’arresto…

The Family, spoiler: Aslan rapisce Devin!

Ma l’arresto non si verificherà perché Aslan narcotizzerà la moglie con del cloroformio e la chiuderà in una villa lontana dalla città. Un diversivo che Soykan utilizzerà non solo per prendere tempo: vorrà infatti chiarire le divergenze sorte con la Akin, dato che non comprenderà per quale ragione voglia divorziare ad ogni costo.

In tal senso, possiamo infatti anticiparvi che Aslan ignorerà un piccolo particolare. In seguito all’aborto subito nella stessa notte nella quale ha sparato a Cihan, Devin si sarà sottoposta ad ulteriori accertamenti medici e avrà scoperto, suo malgrado, che difficilmente resterà di nuovo incinta.

La donna avrà dunque scelto di allontanarsi da Aslan per non privarlo del sogno, che ha sempre avuto, di formare una famiglia tutta sua…