The family, anticipazioni dal 31 marzo al 4 aprile 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate The family da lunedì 31 marzo a venerdì 4 aprile 2025

Aslan cerca di persuadere Devin a tornare con lui a Istanbul. Durante una loro conversazione, si imbattono in una bambina in lacrime, Hülya, che è scappata dal matrimonio del fratello. Decidono così di riaccompagnarla a casa.

Hülya è impegnata nei preparativi per la serata di beneficenza alla Fondazione, mentre Cihan viene avvicinato da Serap, che gli chiede di testimoniare a favore di Devin.

Leyla riceve un’ingiunzione del tribunale, con cui viene informata che Hülya intende sottrarle la custodia dei figli. Furiosa, irrompe alla Fondazione e mette in guardia pubblicamente la madre di Aslan dal prendere iniziative legali contro di lei. Intanto, Cihan affronta finalmente Hülya, promettendole di trasformarle la vita in un inferno.

Aslan, determinato a riconquistare Devin, scopre che la moglie sta per trasferirsi in Inghilterra e che dietro questa decisione c’è lo zampino di Hülya. Cercando di contenere la rabbia, affronta sua madre per chiedere spiegazioni, ma poi si chiude in sé stesso.

Iskender e Turgut, inseguendo Tolga, trovano una lettera che suggerisce che Ilyas Koruzade potrebbe essere ancora vivo. Senza perdere tempo, informano Aslan, il quale convoca subito l’avvocato di famiglia… Seguici su Instagram.