Tradimento anticipazioni: brutta sorpresa per Zeliş!

Una brutta sorpresa attende la giovane Zeliş (Selin Kahraman) nelle prossime puntate di Tradimento. L’assistente di Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) scoprirà infatti qualcosa di estremamente importante su Ozan Yenersoy (Yusuf Çim), con il quale avrà cominciato una relazione…

Tradimento, news: Zeliş e il legame con Yeşim

Partiamo col dirvi che, nel corso della narrazione, i telespettatori avranno modo di apprendere che Zeliş è la figlia di İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan), la zia di Yeşim Denizeren (Asena Girişken) che quest’ultima ha presentato a Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) come la tata di Öykü (Masal Ayşe Gençer).

Completamente all’oscuro del legame di parentela che ha con Tarik, che conoscerà ovviamente con il nome di Murat, Zeliş si sentirà sempre più legata a Ozan, tant’è che accetterà persino di conoscere i suoi parenti, in primis Güzide Özgüder (Vahide Perçin).

Lo stesso non si potrà dire invece di Ozan che, attraverso una serie di racconti della fidanzata, non farà tanta fatica a capire che la cugina di cui lei parla è Yeşim. In primis perché, durante un momento di confidenze, Zeliş si lascerà sfuggire il nome della piccola Öykü, sottolineando che Murat ha nascosto per mesi alla parente di essere già sposato con un’altra donna.

Tuttavia, dato che crederà fermamente che la ragazza è estranea alle malefatte di Yeşim, Ozan non affronterà la questione con Zeliş. Almeno finché il destino non si metterà contro di lui…

Tradimento, trame: Güzide scopre qualcosa su Yeşim

Tutto comincerà quando Güzide riuscirà a rientrare in possesso della sua vecchia casa, costringendo di fatto Yeşim a tornare a vivere sotto lo stesso tetto di Zeliş. Ad un certo punto, durante una passeggiata in centro con Nazan Tokluca (Meltem Baytok), Güzide noterà che un quadro che ha dipinto si trova in un negozio di oggetti usati.

L’ex giudice non farà dunque fatica a capire che lo stesso quadro è stato venduto da Yeşim, che al contrario ha fatto credere a Tarik che alcuni ladri sono entrati in casa per prendere diversi oggetti di valore, tra i quali tre televisori.

Rintracciato l’uomo che ha acquistato la “refurtiva”, poi passata nel negozio dell’usato, Güzide attirerà con una scusa Yeşim nella propria abitazione e la metterà di fronte al fatto compiuto. Per l’occasione, la Denizeren sceglierà di presentarsi “scortata” da İlknur. E proprio lì accadrà l’impensabile…

Tradimento, spoiler: brutta sorpresa per Zeliş

Invitata a cena da Ümit (Cem Sürgit) a cena, Zeliş arriverà a casa di Güzide, insieme ad Ozan, proprio nel bel mezzo del litigio tra Yeşim e İlknur, che chiamerà appunto “mamma”. Ciò farà capire a Guzide che la nuova fidanzata del figlio è la cugina di Yeşim e, di conseguenza, verrà portata alla luce la grande omissione che Ozan ha fatto alla stessa Zeliş. Circostanza complicata che innescherà diversi eventi.

Eh sì. Da un lato Tarik resterà senza parole quando comprenderà che Yeşim e İlknur sono imparentate. Dall’altro Zeliş inizierà ad interrogarsi sulla storia che le due parenti le hanno propinato circa il matrimonio precedente di Murat e la presunta cattiva ex moglie…

Problemi, quelli dell'assistente di Oltan, che aumenteranno quando, dopo aver parlato con Güzide, Ozan si convincerà erroneamente del fatto che sia stata complice fin dal primo minuto di Yeşim. Non a caso, nel bel mezzo di un acceso confronto, Ozan pianterà in asso Zeliş accusandola apertamente della questione, lasciandola sola e sconsolata in un mare di lacrime…