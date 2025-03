Tradimento anticipazioni: Güzide recupera la sua casa, ma chi c’è dietro? Sorpresa!

Scacco matto a Yeşim Denizeren (Asena Girişken) e a Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu). Nel corso delle prossime puntate di Tradimento, Güzide Özgüder (Vahide Perçin) riuscirà infatti a rientrare in possesso della sua vecchia casa.

Tutto ciò grazie ad un piano mosso dall’avvocatessa Elmas Heves (Defne Samyeli) con la complicità di un alleato inaspettato…

Tradimento, news: Elmas dà una buona notizia a Güzide

La storyline prenderà il via nel momento in cui Elmas si presenterà da Güzide con gli atti di proprietà della casa che le apparteneva, la stessa nella quale Tarik ha fatto sì che abitassero Yeşim, la piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer) e İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan), assunta come tata della bambina e zia della Denizeren.

Da un lato Elmas farà sapere a Güzide di essersi mossa dal punto di vista legale per convincere il prestanome di Tarik, alla quale era intestata, per riottenere l’abitazione.

Dall’altro versante, la Özgüder sarà felice per il risvolto positivo della faccenda e avviserà tutti i parenti della novità. Motivo per cui non esiterà ed entrare nella casa con i figli Ozan (Yusuf Çim) e Oylum (Feyza Sevil Güngör), il fratello Ümit (Cem Sürgit) e la domestica Zeynep (Canan Ürekil).

Sarà questo il preludio di una vera e propria doccia fredda per Tarik e Yeşim!

Tradimento, spoiler: Güzide si riappropria della sua vecchia casa

Appena si troverà di fronte tutta la famiglia Yenersoy seduta a tavola con Öykü per fare colazione, Yeşim tenterà di cacciare di casa Guzide con i suoi parenti. Tuttavia, non potrà andare oltre con il suo proposito quando la Özgüder mostrerà a Tarik l’atto di proprietà dell’immobile a suo nome.

L’avvocato e la sua amante saranno dunque costretti a fare le valigie e ad andarsene, portando con loro Öykü e Ilknur!

Tarik capirà subito che dietro la “vittoria” di Güzide c’è la spregiudicata Elmas e la sua convinzione aumenterà quando non riuscirà più a rintracciare il prestanome.

Comunque sia, visto che l’amante andrà a stare in albergo, Yeşim dovrà trovare una nuova sistemazione. E ancora una volta dovrà stare a casa della cugina Zeliş (Selin Kahraman), la figlia di Ilknur nonché fidanzata di Ozan.

Tradimento, trame: ecco chi è l’alleato inaspettato di Elmas

In ogni caso, in apertura di questo post vi abbiamo parlato di un complice inaspettato di Elmas. L’avvocatessa sarà riuscita a convincere il prestanome di Tarik a riaffidare la casa a Güzide grazie all’aiuto di Behram Dicleli (Aras Aydın). Quest’ultimo avrà infatti persuaso lo “scagnozzo” di Yenersoy a firmare l’atto, minacciando di ucciderlo entro tre giorni.

Inconsapevole della gravidanza di Oylum e del modo con il quale sta intimidendo la ragazza per costringerla non abortire, Elmas accetterà dunque di non dire a Güzide che è stato Behram ad aiutarla, come espressamente richiesto dal diretto interessato. Un’omissione grazie alla quale Behram dimostrerà ancora alla volta di essere un passo avanti rispetto a Güzide. E la sua “follia” sarà ancora all’inizio… Seguici su Instagram.