Tradimento anticipazioni: Güzide scopre che Sezai è stato arrestato!

Fino a quando Güzide Özgüder (Vahide Perçin) resterà all’oscuro del misterioso arresto di Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal)? La risposta arriverà nel corso delle prossime puntate di Tradimento. L’ex giudice comincerà infatti a notare alcune stranezze nei comportamenti dell’amico e si farà alcune domande…

Tradimento, news: l’arresto di Ali Sezai

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Ali Sezai verrà arrestato mentre sarà in procinto di partire per il Canada, nazione dove sperava di riabbracciare la figlia Ipek. Fermato dalla polizia, l’avvocato verrà accusato di alcuni reati gravissimi, tra i quali traffico di droga e riciclaggio di denaro sporco.

Da un lato i telespettatori avranno modo di capire fin da subito che dietro tutto quanto c’è Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), visto che si introdurrà nella stazione di polizia e porterà via il cellulare di Sezai (scambiandolo con uno completamente formattato). Dall’altro lo stesso Sezai continuerà a ribadire sua innocenza e, dato che non collaborerà, gli inquirenti penseranno di metterlo in cella con un poliziotto infiltrato al fine di farlo parlare.

Anche questo escamotage si rivelerà però del tutto vano. Realmente innocente, Sezai capirà quasi subito il “trucchetto” e ribadirà che è totalmente estraneo a qualsiasi capo di imputazione ai suoi danni…

Tradimento, spoiler: Güzide scopre che Sezai è stato arrestato

In tutto ciò c’è da dire che, senza il suo cellulare, Sezai non potrà mettersi in contatto con nessuno dei suoi cari, a partire da Güzide. Quest’ultima almeno inizialmente non si insospettirà, ciò perché Tarik le manderà alcuni messaggi dal cellulare di Sezai attraverso i quali gli farà credere che l’uomo si è riconciliato con Ipek. Ragione per cui avrebbe allungato il suo soggiorno in Canada per conoscere meglio la figlia e il nipotino.

Ad ogni modo, col trascorrere delle giornate, Güzide comincerà a chiedersi per quale ragione Sezai non le abbia mai telefonato. E tra i tanti dubbi scoprirà che l’Okuyan non ha mai parlato a voce nemmeno col suo fidato assistente.

Per questo, sempre più in ansia, la Özgüder chiederà all’avvocatessa Elmas Heves (Defne Samyeli) di muovere le sue conoscenze per capire se Sezai si trovi davvero all’estero. Mossa che si rivelerà propizia, dato che Elmas entrerà presto a conoscenza dell’arresto di Sezai!

Tradimento, trame: Güzide vuole salvare Sezai

Appreso che il suo amico è in prigione, Güzide andrà immediatamente in carcere a trovare Sezai e gli offrirà il suo appoggio incondizionato perché non crederà ad una sola delle accuse. Dopo essersi confrontata con Elmas e Nazan Tokluca (Meltem Baytok), la Ozguder intuirà che l’unica persona in grado di mettere fuori gioco Sezai è proprio Tarik. E cercherà di trovare un collegamento tra l’ex marito e l’uomo che ha incastrato Sezai con una firma falsa in un documento depositato come prova dalla polizia.

Pista difficile da seguire ma che produrrà dei risultati, visto che Guzide troverà su internet una foto di Tarik con quell’uomo. Segno del fatto che i due si conoscono e probabilmente hanno potuto agire contro Sezai. Ma gli inquirenti valuteranno davvero questa “indagine alternativa” o Sezai continuerà a rischiare la condanna? Seguici su Instagram.