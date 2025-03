Tradimento anticipazioni: Ozan gravemente ferito!

Grave pericolo per Ozan Yenersoy (Yusuf Çim) in arrivo nelle prossime puntate di Tradimento. Il figlio maggiore di Güzide Özgüder (Vahide Perçin) verrà infatti colpito al petto e le sue condizioni di salute appariranno subito piuttosto precarie. Tutto ciò genererà diverse reazioni…

Tradimento, news: Oltan continua a minacciare Ozan

La vicenda partirà quando, grazie ad un video inviato a Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), Ozan apprenderà con estrema gioia che non ha ucciso Kaan. A quel punto, Yenersoy avrà la certezza del fatto che Oltan Kaşifoğlu (Cem Bender) gli ha fatto credere il contrario per continuare ad averlo alla sua mercé e, in accordo con Tolga, sceglierà di non affrontarlo per vedere fino a che punto intenda spingersi con le sue minacce.

Mossa che si rivelerà produttiva, anche se decisamente rischiosa. All’oscuro di tutto, Oltan pretenderà infatti che Ozan consegni ad un avvocato – che deve corrompere – una borsa piena di denaro. Incitato da Güzide a fare la cosa giusta, Ozan cercherà di rifiutare il nuovo incarico del Kaşifoğlu Senior, ma alla fine riterrà che sia meglio continuare ad assecondare gli ordini del suo capo per tentare di incastrarlo. Di lì a poco, a rischiare la sua stessa vita sarà però proprio Ozan…

Tradimento, spoiler: Ozan gravemente ferito!

Durante il tragitto in taxi in direzione dell’ufficio dell’avvocato, Ozan si lascerà sfuggire al telefono che sta trasportando tantissimo denaro. Il risultato? Il tassista gli sparerà un colpo di pistola e gli porterà via i soldi, lasciandolo agonizzante nei pressi di un bosco. Prima di perdere i sensi, Ozan farà in tempo a chiamare Oltan, che allerterà subito i soccorsi.

Un agguato che spaventerà tantissimo Güzide, dato che il figlio verrà operato d’urgenza e i medici non saranno in grado di sciogliere la prognosi, dato che il proiettile gli avrà perforato un polmone. A preoccuparsi ci sarà anche Tarık (Mustafa Uğurlu) il quale, dopo essere stato avvertito da Nazan Tokluca (Meltem Baytok), si precipiterà in ospedale e si pentirà delle ultime azioni mosse contro il figlio.

Non a caso, lo stesso Tarik darà l’ordine immediato di sospendere il procedimento messo in atto per diseredare sia lui e sia Oylum (Feyza Sevil Güngör).

Tradimento, trame: la verità sull’attentato ad Ozan

In ogni caso e nel giro di poco tempo, Güzide e Tarik potranno tirare un sospiro di sollievo, dato che Ozan si risveglierà e le sue condizioni di salute appariranno in miglioramento. Tuttavia, la Özgüder non potrà fare a meno di arrabbiarsi con il ragazzo appena le spiegherà per filo e per segno com’è andato l’agguato ai suoi danni.

Ozan spiegherà a Güzide che è stato lui ad organizzare il suo ferimento, con l’aiuto di Tolga e del falso tassista, in realtà un suo amico. Un piano elaborato decisamente male, perché ha finito col fargli rischiare la vita per evitare di compiere l’ennesimo reato in nome di Oltan e finire nei guai.

Col trascorrere delle ore, anche lo stesso Oltan inizierà ad avere dei dubbi su quanto successo. Per questo, non esiterà a domandare a Ozan per quale ragione finisca col perdere i suoi soldi ogni volta che glieli affida. Segno del fatto che il Kaşifoğlu è vicino alla verità…