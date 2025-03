Tradimento: Yeşim avvelena Tarik ma… | Anticipazioni

Non sarà soltanto Ozan (Yusuf Çim) a tentare di uccidere Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. A metterci del suo ci penserà anche Yeşim Denizeren (Asena Girişken), che deciderà di eliminare il compagno per un motivo ben preciso…

Tradimento, news: Ozan tenta di uccidere Tarik

Tutto partirà quando Ozan cercherà di uccidere il padre Tarik facendo sì che la sua macchina cada da un precipizio. Un vero e proprio tentativo di omicidio che verrà sventato in tempo da Güzide Özgüder (Vahide Perçin), la quale riuscirà ad arrivare giusto in tempo per salvare l’ex marito ed impedire al figlio di trasformarsi in un assassino.

Tuttavia, una volta tirato un sospiro di sollievo per essere riuscito a salvarsi, Tarik mediterà la sua vendetta. L’avvocato deciderà di diseredare sia Ozan e sia la figlia Oylum (Feyza Sevil Güngör), entrambi nati dal suo matrimonio con Güzide, per intestare tutto il suo patrimonio milionario alla piccola Öykü (Masal Ayşe Gençer), concepita invece grazie al suo legame con Yeşim. Decisione, presa d’impulso, che rappresenterà un vero e proprio boomerang per Tarik…

Tradimento, spoiler: Yeşim avvelena Tarik

Appena scoprirà che Öykü è diventata l’unica erede di Tarik, Yeşim si lascerà convincere dalla zia İlknur Gülsoy (Özlem Tokaslan) a fare il possibile per mettere mano quanto prima ai soldi del “compagno”. Suggerimento che Ilknur darà alla nipote puntando sul fatto che ormai da troppo tempo Yenersoy si rifiuta di darle del denaro per vivere dignitosamente.

E così, senza pensarci due volte, Yeşim sceglierà di ricorrere nuovamente ad un omicidio e, dopo essersi agghindata in maniera elegante, si presenterà nell’albergo di Tarik con l’obiettivo di avvelenarlo con un medicinale, mischiato all’interno di un calice di champagne e in grado di procurargli un fatale infarto.

Piano che riuscirà alla perfezione. Possiamo infatti anticiparvi che, seppur riluttante, Tarik accetterà la “corte” di Yeşim e berrà il bicchiere di champagne. Il risultato? Pochi minuti dopo avrà un infarto. E Yeşim comincerà a gioire, almeno finché non farà una sconcertante scoperta!

Tradimento, trame: il salvataggio in extremis di Tarik

Quando rovisterà tra i documenti di Yenersoy, Yeşim apprenderà con estremo sgomento che Öykü diventerà milionaria soltanto al compimento del venticinquesimo anno. Dato che alla bambina sarà destinata fino a quel giorno soltanto un’irrisoria cifra mensile, Yesim telefonerà disperata a Ilknur, la quale le suggerirà di salvare Tarik chiamando un’ambulanza.

Un clamoroso dietrofront che si rivelerà provvidenziale: trasportato in ospedale, Tarik riuscirà a cavarsela. Ma ciò rappresenterà anche un potenziale pericolo per Yeşim. Dato che l’avvocato non ha mai sofferto di problemi cardiaci, la dottoressa deciderà di fare all’uomo delle analisi del sangue ed avrà la certezza del fatto che qualcuno gli abbia voluto procurare il malore con una sostanza nociva.

A quel punto, cosa farà Yeşim per allontanare i sospetti da sé? La risposta è sicuramente quella che, in fondo, già state pensando: la perfida "amante" accuserà qualcun altro del misfatto…