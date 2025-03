Tradimento: Ozan cerca di uccidere Tarik! | Anticipazioni

Mai sottovalutare un figlio deluso e arrabbiato. Sta per arrivare un brutto quarto d’ora per Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu), perché nel corso delle prossime puntate di Tradimento lo spietato avvocato rischierà infatti di essere assassinato dal primogenito Ozan (Yusuf Çim). Addentriamoci dunque nella storyline per capire che cosa succederà…

Tradimento, news: l’attentato a Güzide e Zeynep

Tutto comincerà quando Tarik assumerà un uomo per uccidere l’ex moglie Güzide Özgüder (Vahide Perçin). Quest’ultima verrà dunque coinvolta in un attentato insieme alla domestica Zeynep (Canan Ürekil), ma fortunatamente nessuna delle due si farà male. Nelle ore successive, grazie a Behram Dicleli (Aras Aydın), Güzide apprenderà dunque con sgomento che ad ingaggiare il killer è stato proprio l’ex marito.

Incredula, l’ex giudice inviterà tutti i parenti a mantenere la calma, ma non mancheranno alcuni “colpi di testa”, in primis quello del fratello Ümit Özgüder (Cem Sürgit) che si presenterà da Tarik e lo minaccerà con una pistola. Salvo poi ritornare sui suoi passi, accettando di diventare la sua spia, quando l’astuto Tarik gli dirà che sa dove si trova la figlia Deniz e lo metterà in contatto con lei. Tuttavia, la reazione più furente sarà quella di Ozan…

Tradimento, spoiler: Ozan cerca di uccidere Tarik

Facendo leva sul fatto che il padre ha strappato Öykü (Masal Ayşe Gençer) dalle cure della madre Yeşim Denizeren (Asena Girişken) per affidarla ad una tata all’interno dell’albergo di Behram, Ozan si introdurrà nell’edificio e “rapirà” la sorellina. A quel punto, il giovane Yenersoy porterà la bambina da Selin (Burcu Söyler) e le chiederà di occuparsi di lei per qualche ora.

Dopo ciò, Ozan si metterà in contatto con il padre e, oltre a dirgli che è stato lui a prendere Öykü, gli chiederà di raggiungerlo. In seguito a tutti questi avvenimenti, Tarik verrà dunque narcotizzato da dei brutti ceffi e si risveglierà nella sua macchina vicinissima ad un precipizio, legato con i polsi al volante. Lì, insieme a lui, ci sarà Ozan, disposto ad ucciderlo per l’omicidio non andato a segno della madre Güzide. Una situazione di forte tensione che raggiungerà il suo apice quando Ozan darà ordine ad uno scagnozzo di buttare giù il freno a mano dell’auto in modo che la vettura parta verso il precipizio…

Tradimento, trame: le conseguenze del gesto di Ozan

Fortunatamente, ad evitare il peggio, penserà proprio Güzide, che grazie ad Elmas Heves (Defne Samyeli) riuscirà a rintracciare il cellulare di Tarik e ad arrivare sul posto prima che sia troppo tardi. La macchina con all’interno l’avvocato Yenersoy verrà infatti bloccata poco prima di cadere dal precipizio e, di fatto, Ozan non si trasformerà in un assassino.

Tuttavia il tentato omicidio innescherà la vendetta di Tarik, il quale dopo essersi messo in salvo non esiterà ad agire legalmente e deciderà di diseredare sia Ozan e sia Oylum (Feyza Sevil Güngör), ormai schierata in favore della madre e del fratello. Per Tarik l'unica degna del suo patrimonio milionario sarà infatti Öykü. Scelta che paradossalmente lo metterà di fronte all'ennesimo pericolo, ma di questo ve ne parleremo prossimamente…