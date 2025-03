Tradimento: Behram rapisce Oylum | Anticipazioni

Niente fuga all’estero per Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) nel corso delle prossime puntate di Tradimento. Quando sarà ormai in aeroporto a pochissimi minuti dal decollo, al fianco della madre Güzide Özgüder (Vahide Perçin), la ragazza verrà infatti raggiunta dal fidanzato Behram Dicleli (Aras Aydın), che non esiterà a portarla via da lì con la forza.

Tradimento, news: Güzide scopre che Oylum è incinta e…

La storyline partirà quando, nel bel mezzo della festa di fidanzamento, Güzide farà sapere a Mualla (Nursel Köse), la madre di Behram, che si oppone al matrimonio tra Oylum e l’imprenditore. Parole che offenderanno tantissimo Mualla, la quale a quel punto riverserà la sua ira sulla Özgüder e le rivelerà che Oylum è incinta di qualche settimana.

Sorpresa, Güzide caccerà i suoi ospiti di casa e poi si confronterà con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) sulla questione. E così capirà che deve stare accanto a Oylum, senza giudicarla. Non a caso, la Özgüder darà alla figlia tutto il suo sostegno, portandola anche in clinica quando le confesserà che intende abortire. Tuttavia, la ragazza non riuscirà ad andare fino in fondo, in primis perché pure Güzide non se la sentirà di sbarazzarsi del nipotino. E le due donne, unite più che mai, troveranno un’altra soluzione, seppur rischiosa…

Tradimento, trame: Oylum e Güzide si prendono gioco di Behram

Eh sì: Güzide consiglierà alla figlia di trasferirsi all’estero, al fine di evitare altre rappresaglie da parte dell’ossessivo Behram. Un piano che dovrà essere portato avanti nella massima riservatezza, poiché lo stesso Behram non dovrà sospettare di nulla finché Güzide e la stessa Oylum non saranno al sicuro sull’aereo.

Per questo, dopo aver ottenuto da Tarık Yenersoy (Mustafa Uğurlu) 100.000 dollari per il trasferimento, Güzide fingerà di accettare l’imminente matrimonio “riparatore” tra Behram e Oylum e inviterà diverse volte a cena il “genero” con Nazan Tokluca (Meltem Baytok), con la quale ormai Güzide sarà ai ferri corti per via della sua parentela con Behram. Nonostante tutte le pantomime, Dicleli inizierà però a sospettare presto qualcosa…

Tradimento, spoiler: Behram rapisce Oylum!

Nel giorno prefissato per la partenza, dopo aver sguinzagliato lo scagnozzo Levent affinché seguisse i Yenersoy, Behram riuscirà dunque a raggiungere Oylum in aeroporto e, con la forza e le sue solite minacce, la porterà via con sé. Un sequestro in piena regola al quale Güzide cercherà di porre fine il prima possibile, anche se la figlia le telefonerà per dirle che ha scelto deliberatamente di andare via con Behram.

Fatto sta che dei due ragazzi non ci sarà traccia, ragione per la quale Güzide sarà costretta a chiedere l'aiuto di Mualla per avere una pista plausibile da seguire. Tuttavia, anche la signora Dicleli avrà delle difficoltà a capire quali siano le mosse del figlio, il quale intanto vorrà accelerare più che mai le sue nozze con Oylum, in un luogo segreto, per legarla per sempre a sé. Ci riuscirà?