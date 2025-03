Anticipazioni Tradimento: Güzide scopre nel peggiore dei modi che Oylum è incinta!

La gravidanza indesiderata di Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) sarà al centro della scena nelle prossime puntate di Tradimento. E la situazione diventerà ancora più complicata quando Güzide Özgüder (Vahide Perçin) scoprirà tutto quanto nel peggiore dei modi…

Tradimento, news: Oylum e i continui ricatti di Behram

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri precedenti post, visto che proverà ancora dei sentimenti per Tolga Kaşifoğlu (Caner Şahin), Oylum penserà di ricorrere all’aborto per liberarsi del figlio che aspetta da Behram Dicleli (Aras Aydın). Quest’ultimo mostrerà però il suo vero volto e le renderà la vita difficile. Come prima cosa le metterà lo scagnozzo Levent alle calcagna per controllarla ogni minuto. E minaccerà di fare del male a tutti i suoi cari quando la troverà in clinica poco prima di effettuare l’aborto, che ovviamente impedirà.

Presa dal timore che possa davvero succederà qualcosa ai suoi cari, in primis perché l’imprenditore si renderà protagonista di un attentato ai danni di Tolga, Oylum comincerà a rassegnarsi al suo destino e sembrerà davvero ventilare l’ipotesi di sposare Behram, anche se non avrà idea dell’ipotetica reazione di Güzide, alla quale non riuscirà nemmeno a parlare della sua gravidanza.

Una faccenda complessa, che avrà dei nuovi innesti quando arriverà in città Mualla (Nursel Köse), la ricchissima madre di Behram…

Tradimento, trame: Behram pronto a chiedere la mano di Oylum

Anche se la figlia di Güzide – che stima e rispetta – le farà una buona impressione, Mualla non riuscirà a comprendere per quale ragione Behram voglia sposare in fretta e furia Oylum. Pressato, il giovane Dicleli finirà dunque per rivelare alla madre e alla cugina Nazan Tokluca (Meltem Baytok) che Oylum è incinta, ma dirà loro di mantenere il segreto perché la fidanzata non ne ha ancora parlato a Güzide.

Risentita perché a suo dire la Yenersoy ha macchiato l’onore della rispettabile famiglia Dicleli non frenando gli impulsi di Behram e concedendosi a lui, Mualla organizzerà una cerimonia di fidanzamento in fretta e furia. Ciò perché vorrà che il matrimonio si celebri prima che si veda il pancione.

Invece Nazan deciderà di parlare con Güzide, rassicurandola e promettendole che Oylum, nonostante l’anello al dito, potrà ultimare i suoi studi prima di sposarsi. Una “bugia bianca” con la quale Nazan spererà di non creare ulteriori scandali nella vita della Özgüder.

Tradimento, spoiler: Güzide scopre nel peggiore dei modi che Oylum è incinta

Qualcosa andrà però decisamente storto: durante la proposta di matrimonio, Güzide contravverrà a quanto comunicato a Nazan e dirà francamente a Mualla che non intende dare Oylum in moglie a Behram. Almeno non fino a quando la figlia si sarà laureata. Parole che Mualla riceverà come un’offesa, tant’è che non riuscirà a controllarsi e rivelerà a Güzide che Oylum è una ragazza senza onore, visto che aspetta già un figlio da Behram.

Da un lato Oylum capirà dunque che Behram non è riuscito a mantenere il silenzio e si chiuderà in lacrime nella sua stanza. Dall’altro Güzide manderà via in malo modo i suoi ospiti e non saprà come affrontare la notizia della gravidanza della figlia. Così, dopo essersi confrontata con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) sul da farsi, la Özgüder prenderà di petto la situazione e parlerà con Oylum, che le esprimerà la volontà di abortire.

Stavolta Oylum riuscirà ad andare fino in fondo, dato che potrà contare sull'aiuto della madre, o Behram irromperà anche durante questo tentativo di aborto?