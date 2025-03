Tradimento: Güzide e Oylum cercano di prendersi gioco di Behram | Anticipazioni

Come reagirà Güzide Özgüder (Vahide Perçin) nel momento in cui scoprirà nel peggiore dei modi che la figlia Oylum Yenersoy (Feyza Sevil Güngör) aspetta un figlio dallo “psicopatico” Behram Dicleli (Aras Aydın)? Occhio alle prossime puntate di Tradimento, dato che l’ex giudice metterà in moto un piano per neutralizzare lo scomodo imprenditore…

Tradimento, news: Güzide scopre che Oylum è incinta

Come abbiamo avuto modo di anticiparvi nei nostri post precedenti, Güzide scoprirà che Oylum è in dolce attesa il giorno in cui Behram si presenterà in casa sua, con la madre Mualla (Nursel Köse) e alcuni suoi parenti, per chiedere ufficialmente la sua mano.

Dato che la Özgüder si opporrà in malo modo alla richiesta, Mualla si indispettirà e svelerà a Güzide che è Oylum è incinta, motivo per il quale può essere considerata una ragazza senza onore.

Cacciati gli ospiti da casa sua, Güzide avrà dunque bisogno di tempo per “smaltire” la brutta notizia. Tuttavia, dopo essersi confrontata con Ali Sezai Okuyan (Ercan Kesal) sulla faccenda, la Özgüder capirà che non è il momento di rimproverare Oylum e deciderà di starle accanto. Per questo, dopo averla ascoltata, deciderà di portarla in una clinica per abortire, proprio come la parente le chiederà di fare…

Tradimento, trame: Oylum abortisce?

Oylum riuscirà però ad andare fino in fondo o avrà dei ripensamenti di coscienza, già verificatisi ad un primo tentativo di aborto?

Possiamo anticiparvi che alla fine, la Yenersoy sceglierà di tenere il bambino, trovando tra l’altro l’appoggio di Güzide, che non se la sentirà di “condannare a morte” il nipotino. Tuttavia, Oylum farà presente alla madre che non vuole affatto sposare Behram, dato che è ossessivo e mentalmente instabile.

Per tale ragione, Güzide prenderà la decisione di far trasferire la figlia a Londra in gran segreto, dove potrà sia diventare madre e sia ultimare i suoi studi. Per portare a termine il suo piano, Guzide avrà però bisogno di soldi che chiederà al “marito” Tarık (Mustafa Uğurlu), quest’ultimo in cerca di un modo per farsi perdonare dopo la clamorosa decisione di non divorziare.

Non a caso, Tarik non opporrà resistenza quando Güzide le chiederà 100.000 dollari per consentire a Oylum di partire alla volta dell’Inghilterra.

Tradimento, spoiler: Güzide e Oylum cercano di prendersi gioco di Behram

In ogni caso, la macchinazione avrà bisogno di tempo per ingranare, soprattutto perché Güzide dovrà garantire una nuova identità a Oylum per evitare che Behram possa rintracciarla.

Per questo, prendendosi gioco persino dell’amica Nazan Tokluca (Meltem Baytok), cugina dell’imprenditore, Güzide lascerà credere a Behram di non opporsi più al suo matrimonio con Oylum. E, in accordo con la figlia, darà il via a dei falsi preparativi delle nozze pur di prendere tempo. Il piano riuscirà però davvero senza alcun tipo di intoppo?

Possiamo svelarvi che, nel corso di una cena, Behram noterà alcuni atteggiamenti strani da parte di Güzide e Oylum, motivo per il quale darà nuovamente ordine allo scagnozzo Levant di appostarsi a casa della fidanzata. Il tutto mentre il giorno della partenza per Londra sarà ormai vicinissimo…