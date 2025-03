Un posto al sole anticipazioni: è guerra in casa Gagliotti! Come finisce?

Una piccola “sorpresa” che ultimamente ci ha riservato Un posto al sole è data dal carattere del patriarca di casa Gagliotti: visto il carattere così losco di Gennaro (Carlo Caracciolo), in molti avevano pensato che l’uomo avesse ereditato tali caratteristiche dal padre Ciro (Alberto Franco).

E invece no: alla prova dei fatti, il padre di Gennaro e Vinicio (Gianluca Spagnoli) è un uomo onesto “vecchio stampo”, che non si è mai sporcato le mani nel corso di tanti anni di attività professionale, e che ora rimarrà disgustato quando capirà una volta per tutte la “trasformazione” che ha avuto l’azienda dal momento in cui il figlio maggiore ha iniziato a gestirla.

La puntata a cui assistiamo il 5 marzo segna un po’ una svolta: Ciro, chiamato in soccorso da Vinicio dopo che quest’ultimo ha assistito all’incontro tra Michele Saviani (Alberto Rossi) e Gennaro, umilierà quest’ultimo manifestandogli tutto il suo disappunto e facendolo sentire una nullità!

A quel punto Gennaro avrà paura per il destino suo e dell’azienda, e tutti questi problemi non faranno che aumentare nel corso delle prossime settimane. Ciro infatti non riuscirà più a fidarsi del consanguineo e arriverà a bloccare il prestito che il figlio sarà in procinto di elargire a un Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli) sempre più in difficoltà.

Insomma, una vera e propria guerra in famiglia dagli esiti imprevedibili: occhio a un drammatico litigio che ci sarà tra padre e figlio, dopo il quale… nulla sarà più come prima!