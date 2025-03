Un posto al sole: le gemelle vogliono lasciare Napoli, Niko come la prenderà? | Anticipazioni

Ormai da tempo si è capito che sarà Torino la location dove (ri)scoppierà l’amore tra Niko (Luca Turco) e Manuela (Gina Amarante) di Un posto al sole, con buona pace di Valeria (Benedetta Valanzano) che a quel punto dovrebbe uscire di scena. Ma con quali modalità si arriverà alle puntate della terza decade di aprile, quelle in cui l’antica passione trionferà?

Al momento, stiamo vedendo una Manuela nuovamente battagliera, intenzionata a riprendersi Niko. Per fare questo, la Cirillo approfitterà a breve di un evento al parco archeologico per riavvicinarsi al giovane Poggi, facendosi aiutare da Jimmy (Gennaro De Simone). Ma la vendicativa Valeria non si farà trovare impreparata e convincerà Mina (Manuela Finazzer) a sabotare l’iniziativa.

Quel che sappiamo è che ne deriverà una generale intossicazione alimentare, in grado di mettere molto in imbarazzo Manuela. A “indagare” su quanto accaduto saranno Jimmy e Camillo (Lorenzo De Angelis), che però arriveranno a conclusioni sbagliate peggiorando la situazione!

Insomma, tutto sembrerà mettersi male fino a quando Micaela non entrerà nella questione con una proposta shock per la sorella: andar via da Napoli in cerca di prospettive migliori!

Dopo molti tentennamenti, Manuela accetterà di lasciare la città ma per lei non sarà facile dirlo a parenti e amici. In particolare… come la prenderà Niko?

Ebbene, l'avvocato inizialmente incasserà la notizia ma manifesterà un forte nervosismo che lo porterà ad avere delle discussioni sia con il figlio e sia con papà Renato (Marzio Honorato). Ciò fino a quando il nostro Niko non comincerà a capire i sentimenti che lo legano davvero a Manuela, peccato che la partenza delle gemelle sia ormai vicina…