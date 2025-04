Anticipazioni e trama puntata Beautiful di lunedì 14 aprile 2025

Brooke e Ridge affrontano Deacon e Sheila. La Logan implora Deacon di eliminare la Carter dalla sua vita prima che lo distrugga. Intanto, dopo aver reclutato Finn per aiutare Luna con l’ostilità di Li, R.J. si ritrova a confrontarsi con la dottoressa in persona, mettendo in chiaro che non è affar suo il fatto che la nipote lavori alla Forrester Creations. Li, però, ribadisce la necessità che Luna se ne vada… Seguici su Instagram.