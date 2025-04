Beautiful, anticipazioni 17 aprile: Brooke a Hope, “stai giocando col fuoco”

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di giovedì 17 aprile 2025

Brooke becca Thomas e Hope, intuendo che abbiano fatto l’amore in ufficio. La Logan, in privato, persevera nel dissuadere la figlia dal continuare con Thomas. Hope si difende, ritenendo di aver messo in chiaro la sua posizione con lo stilista, ma Brooke la avvisa che sta giocando col fuoco: Thomas era ossessionato da lei e potrebbe tornare ad essere pericoloso pur di realizzare il suo sogno d’amore con lei.

Luna decide di non sottostare ai veti di Li, rammentando alla zia di come abbia tenuto lontane lei e sua madre Poppy per anni, anche quando avrebbero voluto starle vicino quando hanno sparato a Finn. La ragazza rivendica il diritto di realizzare i suoi sogni alla Forrester Creations. Sheila ringrazia Deacon per il modo in cui l'ha difesa con Ridge e Brooke…