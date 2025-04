Beautiful, anticipazioni 19 aprile: Li racconta il suo triste passato con Poppy…

Anticipazioni e trama puntata Beautiful di sabato 19 aprile 2025

Eric e Donna ricevono il dottor Colby, che, tuttavia, non è ancora in grado di diagnosticare la malattia dello stilista. Visti i nuovi sintomi, sia il medico che Donna insistono affinché Eric rinunci allo stress derivante dalla sfida, ma l’uomo non vuole rinunciare al suo gran finale. Intanto Ridge è deciso a battere padre e figlio, dimostrando di essere degno di stare a capo della Forrester Creations.

Luna assicura ad R.J. che manterrà il segreto sui problemi di salute di Eric. Finn insiste affinché Li riveli i motivi di tanto risentimento nei confronti di zia Poppy e del perché la stia facendo scontare a Luna. Li, così, rivela di come raccomandò la sorella per un lavoro nel negozio dell'ospedale dove lavorava: Poppy ebbe una tresca con un primario sposato e quando scoppiò lo scandalo a pagarne il prezzo fu Li, che venne costretta a trasferirsi in un'altra struttura, buttando al vento anni di duro lavoro. Fu l'ultimo strappo con l'inaffidabile e libertina Poppy…