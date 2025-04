Beautiful: la malattia di Liam farà tornare Bridget Forrester | Anticipazioni americane

Nelle puntate americane di Beautiful, il grave problema di salute di Liam Spencer riporterà sulla scena Bridget Forrester, come sempre interpretata (come avviene dal 2005) da Ashley Jones. Sempre più vincolata al suo ruolo di dottoressa, anche stavolta la figlia di Eric e Brooke verrà dunque tirata in ballo per un’emergenza medica: il malore di Liam sembra aver fatto luce su una condizione potenzialmente mortale per il giovane editore, il quale ha perso i sensi a causa di un’emorragia cerebrale.

La storia di traumi cranici di Liam rappresenta una potenziale causa di aggravamento per una situazione da cui non è detto che l’uomo esca vivo e vegeto. Certo, il rinnovo del contratto con la soap del suo interprete, Scott Clifton, sembra allontanare l’ipotesi di un’uscita di scena del personaggio, ma è anche vero che i contratti per gli attori di soap made in USA sono di solito strutturati con cicli di dodici o otto settimane, al termine dei quali è possibile anche rivedere il rapporto di lavoro e, magari, rescinderlo.

Beautiful, spoiler USA: torna anche Grace Buckingham

Staremo a vedere. Intanto manca una diagnosi ben precisa ma, come le attuali puntate italiane di Beautiful ci insegnano con la misteriosa malattia di Eric, non è detto che verrà dato un nome chiaro alla patologia, così da giocarsi in piena libertà l’altrettanto fumosa soluzione medica. Le anticipazioni per ora segnalano che Bridget informerà Liam di lavorare al suo caso e, stando agli spoiler, la dottoressa farà parte di una task force assieme a Grace Buckingham.

Per questi episodi, infatti, anche Cassandra Creech è tornata nella soap che la vede vestire i panni (e il camice) della cardiologa madre di Zoe e Paris Buckingham. Infatti era lei il medico di guardia che ha accolto il caso di Liam quando è stato portato d’urgenza al pronto soccorso e colei che è riuscita, per ora, a stabilizzarne la situazione. Ma per quanto? Bridget e Grace coinvolgeranno anche Finn quando lo informeranno che le condizioni di Liam sono più gravi di quello che sembrano. Sarà a quel punto che capiremo di che malattia è afflitto?

Beautiful, news americane: solo Steffy sa del malore di Liam

A parte i suoi medici, ad essere a conoscenza del malore di Liam è soltanto Steffy, a cui l’ex marito ha fatto giurare di non dire niente a nessuno, soprattutto alle sue figlie. Liam è grato a Steffy per avergli salvato la vita, chiamando i soccorsi dopo averlo trovato svenuto e la giovane donna, rimasta al suo capezzale, lo ha esortato a lottare tra la vita e la morte pensando alle sue bambine, Beth e Kelly. Proprio quest’ultima sarà alle prese con un imminente “ballo padre e figlia” per il quale si aspetta di essere accompagnata da papà Liam. Sebbene il padre sarà deciso a realizzare il suo desiderio, i medici si dimostreranno contrari, ritenendolo uno sforzo al momento troppo rischioso. Liam, però, realizzerà un miracolo per amore di Kelly?

Tornando a Bridget, presto la rivedremo anche nelle puntate italiane e, come sapranno coloro che seguono le nostre anticipazioni, non sarà il solo volto storico protagonista di un temporaneo ritorno sui nostri schermi…