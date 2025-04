Beautiful, anticipazioni dal 4 al 10 maggio 2025

Anticipazioni e trame settimanali puntate Beautiful da domenica 4 a sabato 10 maggio 2025

Eric decide di assistere alla sfilata dal dietro le quinte, desideroso di vivere appieno le emozioni dell’evento. Katie apre la serata spiegando agli ospiti il meccanismo particolare della presentazione: nessuno conoscerà l’autore degli abiti prima di averli acquistati e ricevuto poi tutti gli onori in azienda. La passerella si anima subito con i primi due modelli, uno firmato da Eric e l’altro da Ridge. Proprio Ridge, con aria sicura, raggiunge il padre nel backstage dichiarando di essere certo della vittoria, ma Eric non condivide affatto il suo entusiasmo.

La sfilata di alta moda Forrester prosegue in grande stile, tra abiti sontuosi e ospiti affascinati, ignari di chi abbia creato ogni singolo capo. Esther Valentine si ritrova a subire le solite frecciate della contessa Von Frankfurt, ma può contare sull’appoggio sincero di Lauren Fenmore. Intanto, dietro le quinte, Eric osserva le reazioni del pubblico con gioia, supportato da Donna, certo di aver dato vita a una collezione indimenticabile. Tuttavia, la sua tosse continua a preoccuparlo e Brooke, notando il suo atteggiamento defilato, decide di affrontare Katie e Donna, chiedendo loro senza mezzi termini se le stiano nascondendo qualcosa. Le due sorelle, però, minimizzano, attribuendo tutto alla tensione della serata, e si allontanano in fretta.

Tra gli ospiti, R.J. fatica a godersi il successo della serata, preoccupato per il nonno, ma trova conforto accanto a Luna, emozionatissima alla sua prima sfilata di tale prestigio. Luna, inoltre, fa conoscenza con illustri invitati, come Fanny Greyson, e riceve i complimenti di Zende per il suo talento e l’impegno accanto a Eric.

Mentre la presentazione va avanti, sia Eric che Ridge osservano attentamente le reazioni del pubblico, alla ricerca di indizi su chi tra loro stia conquistando il favore della sala. La sfida si avvicina al momento decisivo con la presentazione dei due abiti da sposa, che come da tradizione chiudono il défilé. Katie invita poi gli ospiti a partecipare a un rinfresco e a indicare i modelli preferiti per procedere con gli ordini. È un trionfo per entrambi gli stilisti, convinti ognuno di aver prevalso, scambiandosi a fine evento complimenti sinceri per il lavoro svolto.

Ridge riceve lodi da tutti, comprese la contessa Von Frankfurt e Fanny Greyson, entrambe colpite dal suo fascino, cosa che risveglia in Brooke un pizzico di gelosia. Eric, felice, festeggia con Donna, aspettando di sapere chi sarà proclamato vincitore. A creare tensione, un piccolo incidente diplomatico: sia la contessa che Esther Valentine vogliono acquistare lo stesso abito, ma Esther ha la precedenza e Ridge la sostiene con eleganza, scatenando l’ira della contessa, che giura di non fare più affari né con la Forrester né con Lauren Fenmore.

Più tardi, Esther vive un momento di gioia scoprendo i sentimenti sinceri di Charlie nei suoi confronti. Intanto Carter è pronto a comunicare il verdetto e R.J. è sempre più in crisi, malgrado i tentativi di Luna di rassicurarlo. Solo lui, Katie e Donna sanno infatti che Eric è gravemente malato e che per lui quella vittoria rappresenta molto più di una semplice affermazione professionale. Brooke, intuendo il turbamento del figlio, lo convince a confessare il segreto che lo tormenta: R.J. le rivela che Eric soffre di TIA, ischemie transitorie, e che i medici gli hanno dato pochi mesi di vita.

Nonostante i sintomi iniziali fossero lievi, le condizioni di Eric sono peggiorate. R.J. ha collaborato a disegnare al posto del nonno, scoprendo nel frattempo una passione per la moda che Ridge ha sempre desiderato vedere in lui. Tuttavia, il peso di tenere nascosta la malattia di Eric lo sta logorando.

Nel frattempo Carter proclama Ridge vincitore. Ridge, ignaro della verità, non vede l’ora di comunicarlo al padre. Eric, però, è fiducioso di aver trionfato e aspetta impaziente il responso, convinto di aver creato la miglior collezione della sua carriera. Donna cerca di calmarlo, mentre lui sogna di lasciare un’eredità memorabile.

Quando Brooke e R.J. raggiungono Ridge per dirgli la verità, il momento è carico di emozione. Ridge è sconvolto nello scoprire la malattia del padre e, quando Eric entra chiedendo chi ha vinto, decide di mentirgli, dichiarandolo vincitore. Gli dice che i suoi modelli sono andati a ruba e che ha sbaragliato ogni concorrenza. Eric, commosso, spiega di non aver voluto questa sfida per battere il figlio, ma per dimostrare a se stesso e a lui di essere ancora capace di creare alta moda.

Ridge, sopraffatto dall’emozione, rende onore al padre, riconoscendogli il ruolo di guida e ispirazione della Forrester. Brooke e R.J. sono orgogliosi della sensibilità mostrata da Ridge e gli restano accanto, mentre Donna, al settimo cielo, festeggia il trionfo di Eric.

Nel frattempo, Katie e Luna commentano la sfilata, con Katie tormentata dalla consapevolezza della malattia di Eric e preoccupata per il dolore che colpirà Donna. Senza sapere che Ridge è già stato informato, si chiede se non sia arrivato il momento di dirglielo.

Intanto, Finn riceve una splendida sorpresa: Steffy è tornata con i figli dall’Italia, pronta a non lasciarsi più sopraffare da Sheila. Ha deciso di combattere e ricostruire la loro vita insieme.

Alla fine, Ridge, dopo aver saputo della diagnosi terminale del padre, sceglie di proteggerlo, rinunciando alla sua vittoria. In presenza di Brooke e R.J., mente a Eric e Donna, affermando di aver perso, dimostrando così tutto il rispetto, l'affetto e la gratitudine per il padre. Eric, al culmine della felicità, abbraccia Ridge, spiegando il vero significato della loro sfida e del legame che li unisce.