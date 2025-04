Beautiful: Heather Tom (Katie) recita con il figlio di… “suo fratello”!

Di recente Heather Tom, che a Beautiful presta il volto a Katie Logan dal lontano 2007, in un’intervista ha condiviso la sua esperienza nel recitare come madre di Will Spencer, interpretato da Crew Morrow.

Nello specifico, Crew è il figlio nella vita reale di Joshua Morrow, che in passato, per ben nove anni, ha interpretato il fratello di Heather in Febbre d’amore (soap “cugina” di Beautiful). Heather ha descritto questa situazione come “strana” ma meravigliosa, mettendo in evidenza una forte sensazione di déjà vu durante le scene con Crew. Inoltre, l’attrice ha usato belle parole per sottolineare la bravura del giovane Crew e il fatto che quest’ultimo si sia adattato facilmente al mondo delle soap opera.

Per noi italiani, la versione “cresciuta” di Will è ancora inedita, ma tra non troppo tempo arriverà sui teleschermi di Canale 5 con il nuovo attore.

Inoltre, come vi avevamo già anticipato in un nostro recente post, Heather ha ampliato le sue competenze oltre la recitazione, dirigendo trentasei episodi di Beautiful e scrivendone sei. Con una puntata recentissima negli Stati Uniti, la Tom diventa inoltre la prima donna a dirigere, scrivere e recitare in un singolo episodio di una soap opera del daytime. Si tratta dell’episodio (che noi italiani vedremo nel 2026) in cui Hope quasi schiaffeggia Brooke!

