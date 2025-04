Il turco, anticipazioni ultima puntata 15 aprile 2025

Il turco, anticipazioni seconda ed ultima puntata di martedì 15 aprile 2025

Marco si prepara per l’assedio contro i Turchi, ma trama di far eliminare in modo spregevole Decebel, il leader del gruppo Artigli. Nel frattempo, Balaban, Decebel e Gunther guidano gli abitanti di Moena nei preparativi per la battaglia: addestrano le persone, inizialmente riluttanti, migliorano le tecniche di combattimento, scelgono con cura le armi e definiscono, insieme a Giovanna, una strategia di difesa. L’attacco arriva rapido e inaspettato. Decebel riesce a salvare Elda, mentre Balaban corre a proteggere Gloria. Tuttavia, su ordine di un Marco ormai consumato dalla follia, Angelo compie l’atto vile di pugnalare alle spalle Decebel, provocando un profondo sconforto in Balaban e nell’intero gruppo degli Artigli.

La battaglia decisiva tra l’esercito di Marco e gli abitanti di Moena è ormai alle porte. La morte di Decebel per mano di padre Angelo lascia i Turchi e Balaban sopraffatti dalla desolazione. In un gesto disperato, Balaban si reca al campo di Marco con una bandiera bianca, sfidandolo a duello davanti ai suoi uomini. Ma invece di Marco, Skeletwolf reclama l’occasione per battersi e lo scontro tra i due ha inizio. Quando tutto sembra perduto e Balaban appare prossimo alla sconfitta, un colpo di scena lo porta a una vittoria inaspettata, rovesciando le sorti della battaglia.

Marco viene osannato come un eroe e annuncia il suo matrimonio con Diana, cercando di oscurare Francesco agli occhi dei sudditi. Nel frattempo, Gloria viene fatta prigioniera da Diana, spingendo Balaban e gli abitanti del villaggio a organizzare un piano per liberarla. Francesco, desideroso di sgretolare il potere di Marco, sfrutta padre Angelo per orchestrare un incontro segreto con Balaban. Tra loro nasce un accordo: Balaban vuole salvare Gloria, mentre Francesco brama la fine di Marco. Balaban affronta Marco in duello, ma quest’ultimo ordina ai suoi mercenari di appiccare il fuoco alla pira dove Gloria è legata. La donna perde tragicamente la vita tra le fiamme.

Alla fine, Marco cade prigioniero nelle mani dei Turchi, mentre Balaban riconquista il proprio onore e la libertà. Tuttavia, il destino lo avvolge in un alone di mistero a cui pochi riescono a dare risposta.. Seguici su Instagram.