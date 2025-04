La promessa, anticipazioni 12 e 13 aprile: Maria Antonia si rifiuta di andarsene!

Anticipazioni e trama puntata La promessa di sabato 12 e domenica 13 aprile 2025

Jana rivela a Manuel il piano per simulare la morte di donna Pia. Catalina confida a Martina la sua intenzione di partire per raggiungere Pelayo, sostenendo che solo in questo modo potrà davvero cambiare pagina. Martina, dopo un confronto con Curro, decide di dare la sua approvazione al matrimonio tra sua madre e il conte de Ayala, sebbene quest’ultimo non sembri disposto a dimenticare i fatti passati e spiega a Margarita che ormai è troppo tardi e che l’indomani la ragazza entrerà comunque in convento.

In cucina, Candela, Lope e Simona riescono a resistere alle accuse di Lorenzo sulla vendita delle marmellate al mercato di Lujan, decidendo di mantenere il segreto e negare qualsiasi coinvolgimento. Don Riccardo avverte donna Petra di stare lontana da suo figlio, mentre Manuel e Jana tornano a discutere dei loro piani di matrimonio. Infine, Cruz invita nuovamente Maria Antonia a lasciare La Promessa, ma resta molto sorpresa quando la donna si rifiuta…