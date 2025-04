La promessa, anticipazioni 16 aprile: Pelayo non vuole tornare alla tenuta…

Anticipazioni e trama puntata La promessa di mercoledì 16 aprile 2025

Ayala decide di non mandare più Martina in convento, sostenendo che sia necessario per salvare il suo legame con Margarita. Nel frattempo, Virtudes cerca una soluzione per sistemare Adolfo, poiché il bambino non può più rimanere con i suoceri. Catalina ha un confronto con Pelayo, il quale ammette di non voler tornare alla Promessa e la invita a trasferirsi da lui. Lei, sorprendendo tutti, dichiara di voler fargli una proposta.

Romulo incarica Petra di riscuotere dal conte il denaro che Alonso ha donato alle monache per compensarle del disturbo, visto che Martina non le seguirà in convento e il loro viaggio alla Promessa è stato inutile. Petra avverte Santos di smettere di infastidire sia Lope sia Vera e di comportarsi diversamente. Maria Antonia sembra determinata a lasciare la Promessa dopo l'ennesima insistenza di Cruz. Maria e Salvador si preparano per il matrimonio. Manuel chiede a Jana di accompagnarlo alla grotta dove si trova Pia…