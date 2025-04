La promessa, trama 17 e 18 aprile: Manuel e Jana visitano Pia, ma come la trovano?

Anticipazioni e trama puntata La promessa di giovedì 17 e venerdì 18 aprile 2025

Catalina e Pelayo decidono di ricominciare da capo per ricostruire la loro relazione. Davanti a tutti, Lorenzo esprime dubbi sul fatto che l’avvelenamento del conte sia stato un incidente. Ayala suggerisce che probabilmente non è mai stato avvelenato e che i sintomi potrebbero avere un’altra causa. Petra non permette a Virtudes di portare suo figlio al palazzo e dice che ne potrà parlare solo con Cruz.

Jana informa Maria che ha detto a Manuel che Pia è viva. Petra recupera da Ayala i soldi che Alonso ha dato alle suore. Manuel e Jana visitano Pia e la trovano in condizioni critiche. Petra chiede a Don Ricardo di fare in modo che Santos diventi il valletto personale di Curro. Alonso e Lorenzo discutono sull'opportunità che Maria Antonia lasci la Promessa…